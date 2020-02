Så mye var RBK-styrets uttalelse om å vektlegge intern rekruttering sterkere verd 

For meg ble tissedebatten et symptom på forfallet i NRK Radio

Mikael Dorsin åpner for nytt spisskjøp etter at Alexander Søderlund forlater RBK. Det var ikke et ord i fredagens artikkel om at en tredje spiss kan komme fra akademiet. Så mye var sportsjefens og styrets uttalelse på årsmøte, om å vektlegge intern rekruttering sterkere, verd.

Mitt forslag på årsmøtet om å henstille til styret å arbeide proaktivt med sikte på å fylle opp halve A-stallen med egenutviklete spillere i løpet av fire år, fikk ikke årsmøtets støtte. Når det nå er innkjøpt to spisser, så burde risikoen for å ta inn en tredje spiss fra akademiet være akseptabel, hvis viljen til å gjøre det de uttrykte på årsmøtet er tilstede. Sannhetens øyeblikk er hver gang A-stallen skal erstatte utgående spillere.

