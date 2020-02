Arne (80): Mange innvandrere reiser seg for meg på bussen

To personer kjørt til legevakt etter trafikkuhell

Odd Mjønesaunet klager over at ungdommen ikke viker plass til de eldre på metrobuss 3. Jeg er 80 år og og tar jevnlig samme metrobuss, men på Strinda-siden, mellom Dragvoll og Midtbyen. Her spretter flere ungdommer opp så snart de ser en eldre person, og tilbyr setet sitt.

Nå må det sies at der er en overvekt av utenlandske studenter på Strinda-siden av metrobuss 3, mange utvekslingsstudenter. Disse er åpenbart bedre oppdratt enn de på Hallset-sida. Så kanskje Trondheims gamle må ta konsekvensen av å ha gitt avkommet sitt en mindre enn tilfredsstillende oppdragelse? En dårlig oppdragelse som går i arv til barnebarna?

