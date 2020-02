Ja, Grøtte, jeg har lyttet

Saken oppdateres.

Radiosjef Bjørn Tore Grøtte lurer på om jeg kan ha lyttet på radio. Ja, det har jeg. Jeg har vært en radioelsker det meste av mitt liv.

I sitt svar på min kommentar om det jeg mener er et forfall i P1, gjør han et poeng av at jeg er pensjonist. Det er jeg, i likhet med svært mange av andre som hører på radio. Vi bør ikke nedvurderes. Vi «dinosaurer» utgjør nok en stor andel av de 1,3 millioner P1-lytterne. Hvis vi ikke trives med P1, henvises vi til en bås som heter P1+. Der er det flere gode enkeltposter, men hovedinntrykket her er nostalgi, gamle «blinkskudd», smånytt i «Radiolangs» og repriser fra arkivet. Det fenger ikke meg. Jeg vil følge med i samtiden, høre journalistikk med substans, godt fortalte historier, møter med interessante mennesker, humor. Blant annet.

Her kan du lese lørdagskommentaren til Siri Wahl-Olsen: Bør menn sitte når de tisser?

Og her er svaret fra Grøtte: Har du lyttet, Wahl-Olsen?

Grøtte har helt rett i at det finnes god journalistikk også i P1. Jeg lytter gjerne på «Dagens», selv om jeg ikke forstår hvorfor «Her og nå» måtte legges ned. Det finnes fortsatt poster det er godt å høre på i P1, som de fjasfrie søndagssendingene «Tro, håp og Lillesæter» eller «Mellom himmel og jord». Det er hverdagene som skuffer og irriterer mest.

LES OGSÅ: NRK P1 legger ned radioprogram etter 38 år

Jeg tror mye av problemet til NRK radio er de store sendeflatene de har pålagt seg selv å fylle. Det skal ressurser til å tilby eksempelvis seks timers daglige distriktssendinger med kvalitet. Jeg vet at mange dyktige journalister i NRK gremmes over at de ikke får rom til å jobbe frem god journalistikk. Jeg er ikke ute etter å «ta» journalistene. De gjør nok så godt de kan under de betingelsene de jobber. Ansvaret for dette ligger hos en ledelse som tror de videreutvikler kanalen uten å gi medarbeiderne mulighet til å fylle flatene med kvalitetsjournalistikk. Det er en opplevelse jeg deler med svært mange, noe som understrekes av all den støtten jeg har fått etter innlegget i lørdagsavisa.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebookog Adresseavisen på Facebook,Instagram og Twitter