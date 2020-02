«Lekser i skolen» - faktafeil om forskning

Saken oppdateres.

Vi ser det nødvendig å oppklare faktiske feil om forskning i Adressas artikkel om forsøket «Lekser i skolen».

I artikkelen hevdes det av en av foreldrene at: «Jeg har fått inntrykk av at noen foreldre er stolte av at Byåsen skole er med på et forskningsprosjekt fordi de tror at prosjektet er ledet av forskere på NTNU. Jeg ser ikke på dette som seriøs forskning. Prosjektet ledes ikke av forskere med formell kompetanse, og jeg er bekymret for at resultatene ikke skal ha den kvaliteten som er nødvendig for å oppnå gode beslutningsgrunnlag.»

Fakta i saken er derimot at:

«Lekser i skolen» er et prøveprosjekt vedtatt av Bystyret i Trondheim hvor forsøket som gjennomføres ved åtte skoler i byen er utviklet, gjennomført og ledet av Trondheim kommune.

Forsøket gjennomføres av kompetent pedagogisk personell ved skolene, lærerne som møter elevene hver dag.

Forskningen på prosjektet er det forskere i forskningsgruppen «Livet i skolen» ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU som er ansvarlige for. Forskningsgruppen består av to professorer, en førsteamanuensis og en førstelektor.

Når det i artikkelen hevdes at forskningsprosjektet ikke ledes av forskere med formell kompetanse, så medfører dette altså ikke riktighet. Trondheim kommune har rolle som eier og utvikler av forsøket, forskningsgruppen forsker på forsøket som gjennomføres, og er ikke partner i prosjektet. På denne måten er også forskningens integritet ivaretatt.

