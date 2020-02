«Vedlikeholdet» - hvis en kan kalle det det - blir verre og verre for hvert år

Saken oppdateres.

20. februar var det en ny ulykke på fylkesvei 30 ved Harborg. En bil havnet på taket. Jeg kjørte der selv like før denne ulykken. Veien var uhyre glatt og sporete. Jeg har kjørt denne veien flere ganger hver vinter i over 40 år.

LES OGSÅ: Bil med kvinne og barn havnet på taket på fylkesvei 30

«Vedlikeholdet» - hvis en kan kalle det det - blir verre og verre for hver år. Ikke strøs det og ikke skrapes det. Denne vegen er hovedgrunnen til at jeg kjører med piggdekk. Men det eneste som hjelper er å kjøre saaaaaakte. En skulle tro at det er av interesse å gi denne veien litt oppmerksomhet under Rørosmartnan, men det virker som det er snarere tvert om.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter