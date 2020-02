Her stikker en person av med mopeden til Per Magnus

Trøndersk konsern omsatte for over 1,6 milliarder kroner. Nå blir det enda større

Saken oppdateres.

Jeg har stadig mer eller mindre ubehagelige opplevelser på metrobussen. Dører som går igjen foran meg, dører som ikke kan åpnes med hansker på ... Har de ikke hørt om vinter?

Ungdom sitter på handikapplassene. Hva med å sette skiltet så høyt at alle kan se misbruket?

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Nylig gikk jeg fra Ladebekken til Lade Arena hvor det blant annet var salg på puter. Etter endt handel skulle jeg ta metrobussen tilbake, men på den holdeplassen var det ingen mulighet for validering. Ofte stopper også bussen for langt frem, slik at jeg må gå av i en snødunge eller på en isklump. Når jeg skal gå på bussen, må jeg lene meg frem for å finne noe å ta tak i - og da går det noen sekunder. Alt skal gå så fort nå. Jeg bruker stokk og da trenger jeg litt mer tid. Ved bussdøren er håndtaket for lavt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

OPPTATT AV DEBATT? Lytt til en debatt-podkast, i regi av ungdommer på Saupstad og Kolstad: Helsesista svarer om ensomhet, sex, følelser og porno