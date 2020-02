La oss holde Brakka åpen slik at folk kan ta en kopp kaffe

Om to måneder er norsk langrenn uten hovedsponsor. Flere selskaper har takket nei

Saken oppdateres.

En henstilling til dagens leder. Jeg hadde et innlegg under årsmøte til Rosenborg og noe ramlet ut på grunn av taletid! Det handler om RBKs åpenhet og fremtid! Brakka er stengt og medlemmer kommer ikke inn. Etter Eggen har Rosenborg blitt oppfattet mer arrogant og mindre folkelig.

Noe av det mest arrogante de kan gjøre er å stenge døra til Brakka. Den må alltid stå åpen for alle, hvis klubben skal ivareta sitt gode renommé som en åpen klubb. Det var folkene rundt og i klubben som gjorde klubben til den var! Det er lett og rive ned noe som gjennom år er bygd opp!

Jeg vet at det må inn trøndere på laget og at folket må vinnes tilbake, men det handler om tillit! Det jobbes og gror bra i junioravdelingen! La oss få Brakka åpen slik at folk kan ta en kaffe på dagtid.

