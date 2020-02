Metrobussen er barnas nye lekeplass

Norge får håndball-VM for herrer i 2025 - Trondheim kan bli vertsby

Saken oppdateres.

Sitter på metrobuss fra Ranheim til byen og ser på fire barn i anslått alder 8-10 år som leker fritt i belgen (leddet) på bussen. Dette er ikke første gang jeg observerer barn bruke belgen som lekeplass. De legger hodet sitt mellom stenger man skal holde seg i og slenger seg frem og tilbake når bussen bremser. De ler og har det morsomt mens foreldrene runder internett på mobilen sin.

Føler det er feil at jeg selv må si fra til barna at dette er farlig, men noen må gjøre det. Hvem har ansvaret hvis (når) en av disse skader seg? Er det foreldrene som ser på, eller bussjåføren som kjører bussen? Har vi ikke lært barna våre at vi skal sitte i bussen når den kjører?

