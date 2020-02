Granåsen-skitour er ikke for hverdagsfamilien

Flere bilister råkjørte i over 90 km/t - UP varsler flere kontroller

Saken oppdateres.

På søndagen dro familien til Granåsen for å heie på norske og utenlandske skihelter i løypene. Vi trodde det var folkefest og en opplevelse som vi ønsket å ta del i. Vi gikk den lange turen fra vårt hjem på Byåsen til Granåsen. Vi ble møtt av stengte gjerder og en inngangsbillett på over 1000 kroner for familien.

LES OGSÅ: Hetland svarer på kritikken: - Vi tar det med oss i evalueringen

Det ble en nedslående tur, for jovisst kunne vi skimte skiløpere i det fjerne gjennom gjerder, men å betale så mye for å stå langs skiløype for å heie, det ble for dyrt. Vi hadde sett fram til den gode opplevelsen av å heie på løperne sammen med mange andre publikummere. Da vi tok ferden til Granåsen, var vi fulle av stolthet over at vår by var vertskap for et stort internasjonalt mesterskap for ski. Vi trodde det var heiarop, fart og stemning vi kom til på Granåsen.

LES OGSÅ: For dyre billetter og ingen varmetelt

Vår Norske skikultur har vært preget av dugnad og inkludering. Mange av oss som er voksne i dag, har vokst opp med søndager der familien dro på tur til arena og skiløypene for å heie fram lokale og nasjonale skihelter. Etter opplevelsen med skyhøye priser på inngangsbilletter og ingen gratishaug for barnefamiliene på Granåsen, stiller jeg spørsmål til hvilken skikultur vi vil ha. Er det kun sponsorer og de rike som skal heie på våre skihelter når det er mesterskap på Granåsen? Er det slik at barnefamiliene skal sitte hjemme i sin egen stue for å bivåne skirenn i framtiden?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter