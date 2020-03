Har verden gått av skaftet?

Saken oppdateres.

Min mann og jeg fortviler over dette hysteriet, og er alvorlig bekymret for de økonomiske konsekvensene både for verden og eventuelt for oss selv. Ille er det at medier hauser dette opp, men det gjør de alltid, for å få oppmerksomhet, klikk, og penger. Verre er det at myndigheter i alle land følger opp med dramatiske tiltak.

Til sammenligning dør 700 000 mennesker i verden hvert år av antibiotikaresistens og ni millioner av kreft. Og nå skal Norwegian kanskje gå konkurs på grunn av en helt alminnelig influensa? Er verden gått av skaftet? Den pandemien man burde prøve å stoppe nå er galskapen!

