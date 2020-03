AtB: Et passende navn, dessverre!

Nye Veier framstår som et lobbyorgan for overdimensjonerte motorveier

Mandag den 10. februar så jeg på Yr.no at det skulle bli fint vær med skyfri himmel og to grader i Bymarka 12. februar! Hva er ikke da bedre enn å planlegge en skitur i god tid, for så å se frem til en helg med venner, godt humør, sol og nydelig vær? I disse miljøtider ble valget å ta buss. Dette er det to grunner til. For det første har man opparbeidet seg erfaring med at det er vanskelig å få parkeringsplass når det er meldt finvær. For det andre er jeg ganske så overbevist om at parkeringsseksjonen i Trondheim sjekker Yr.no og dermed vet at de kan få en «hektisk» arbeidsdag i Bymarka!

Vel tilbake til AtB. De har ifølge seg selv et svært godt rutetilbud, så etter å ha tatt en nesten folketom buss 3 til krysset Breidablikkveien/Byåsveien, stiller vi oss opp klikka 10.50 i Breidablikkveien for å ta buss 26 til Skistua. Snart klar til å gå på ski! For en dag! Små barn leker og koser seg ved holdeplassen mens de venter på bussen. Nå skal de treffe andre barn og voksne, som de har planlagt en etterlengtet koselig helg med. Nyforelskede par kysser og koser seg i sollyset. Stemningen på holdeplassen er til å ta å føle på!

Endelig kommer bussen og barna roper ut i glede, og alle stiller seg opp for å gå på bussen! Men så kjører den bare rett forbi! Bussjåføren løfter på skuldrene og peker bakover. Barna på holdeplassen begynner å gråte for de vet at vennene er på bussen! Det nyforelskede begynner å rusle hjemover i skuffelse. «Han mente sikkert at det kommer en ekstrabuss rett bak», smiler jeg til de andre.

Vi venter, men ingenting skjer. Jeg ringer en venn som er på buss 26 og ber han si at AtB må sette opp en ny buss. Jeg ringer AtB, men kommer ikke frem! Jeg stopper buss 13 og snakker med sjåføren. Jeg spør om han kan be AtB sette opp en ny buss. Han sier at han ikke har kontakt med AtB, før han lukker døra og kjører videre. Barn gråter og det er dårlig stemning. Jeg måtte ringe min far for å bli kjørt opp til slutt! Hvordan det gikk med de gråtende barna vet jeg ikke, men jeg tviler sterkt på at de kom med neste buss!

Så kommer spørsmålene jeg har prøvd å bygge opp til: Har ikke de som jobber i AtB tilgang på værmeldinger? Vet de ikke om for eksempel Yr.no, eller regner det hver dag i deres verden? Hvordan går det an å sette opp én buss når alle vet at det blir mye folk i Bymarka når det er finvær?

Både buss nr. 3, 11, 13, og 23 kjører like ved holdeplassene som betjenes av 26! Da skulle det vel være mer logisk å ha en shuttlebuss fra Byåsen butikksenter til Skistua, som går tur-retur, enn at det skal komme én stykk fullstappa buss fra sentrum, som ingen på Byåsen får bli med? Har ikke AtB lært noe av å kjøre buss til Skistua i minst 40 år?

Det er ikke rart at det heter AtB når de kun tenker ett skritt frem, og ikke helt frem til Å! Kanskje de fortjener navnet AtÅ dersom de klarer å løse denne «utrolig vanskelige» kabalen! Mange barn fikk en dårlig dag denne dagen, og ganske mange voksne også! Ballen er deres AtB.

