Hvorfor fortier så å si hele det norske pressekorpset medregnet Adresseavisen om den nedrige prosessen som pågår mot en av vår tid kanskje viktigste varslere i England i disse dager? Jeg sikter her selvfølgelig til den usaklige rettsaken mot Wikileaks-redaktør Julian Paul Assange?

Dette er statsmaktene og elitens kamp imot det frie ord. Det eneste Assange kan beskyldes for er å dokumentere andres kriminelle handlinger. Derfor spør jeg hvorfor er dere, hans kolleger, som velvillige skrev om de sakene han avdekket, musestille når han blir offer for denne prosessen.

Den kan føre til at han blir utlevert til USA, et land han ikke har begått noe kriminelt i, og hvor han risikerer å bli dømt til 175 års fengsel. Det for å fortelle sannheten som blant annet var at USA overvåker andre lands borgere. Norske journalister og redaktører bør skamme seg. Hver og en som later som om dette ikke skjer, må spørre seg selv om de er verdige å kalle seg ved sin yrkestittel.

