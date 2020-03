Surr og feil om krisehjelp til bønder

Saken oppdateres.

Marit Kolstad kjenner ikke til at det finnes et HMS-tilbud i landbruket. Det forteller hun i Adresseavisen 22. februar. Vi har en overraskelse til studenten. Norsk Landbruksrådgivings 40 HMS-rådgivere leverer tjenester til 9 000 medlemmer. I tillegg tilbyr vi krisehjelp til dem som sliter i hele landet.

Kolstad undrer seg og skriver «om jeg tar feil og et slikt tilbud finnes, er det iallfall viktig å få ut informasjon om det». Igjen kan vi overraske Kolstad positivt og fortelle at vårt tilbud er omtalt i 37 avisartikler siste år, i tillegg til massiv omtale på landbruksorganisasjonenes egne nettsider og i sosiale medier. Kolstad etterlyser et støtteapparat innenfor psykisk helse. «Jeg mener bestemt vi trenger et støtteapparat for denne gruppen», skriver hun.

Norsk Landbruksrådgiving tilbyr HMS kriseberedskap innen psykisk helse til alle norske bønder. Enten de befinner seg i Alta eller i Grimstad står tilbudet og våre 40 HMS-rådgivere og venter. NLR har 9 000 generelle HMS-medlemmer og vi gjennomførte 1 800 HMS-besøk på norske gårder i fjor. 2 838 bønder fikk tilbud om helsesamtale. Tilbudet omfatter oppfølging av bedriftshelsetjeneste.

Hjelp til bønder som opplever psykiske utfordringer er en viktig del. Vi forsøker å fange opp dem som trenger bistand før uheldige situasjoner får utvikle seg. Dette gjør vi gjennom HMS-besøk på gården. Når det i noen tilfeller dessverre går galt, tilbyr vi kriseberedskap. Vårt tilbud er et lavterskeltilbud og vi kommer gjerne på kaffebesøk i første omgang.

NLR jobbet i fjor med til sammen 131 alvorlige saker. Vi ser at tidlig innsats hos den det gjelder, kombinert med bidrag fra andre fagressurser i NLR, ofte økonomirådgivning, viser seg å gi gode resultater.

Vi har tenkt å ta en hyggelig telefon til Kolstad, for vi er opptatt av ildsjeler og hun er åpenbart en som brenner for vår sak.

