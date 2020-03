Kjønnsnøytralt toalett er helt uaktuelt

Særlig én kjøretabbe får vi bot for: 182 000 nordmenn ble tatt for dette i fjor – og antallet øker

Saken oppdateres.

Trondheim kommune innfører kjønnsnøytrale toaletter i alle offentlige bygg. Diskusjonen om hvorvidt det er mulig å være såkalt kjønnsnøytral (en latterlig betegnelse i seg selv) lar jeg ligge her. Men jeg gjerne avmelde, kanskje på vegne av flere, at for meg som er knallsikker på hvilket kjønn jeg er, så vil det aldri bli aktuelt å gjøre mitt fornødne, verken «bimelim eller bomelom» på toaletter hvor jeg kan påregne å befinne meg samtidig med det annet kjønn.

Hvorfor: Sjenanse, både overfor meg selv og overfor damer. Da får det heller bli «bimelim attom nåva».

