Det er ikke nok bussjåfører

Ser at enkelte indignerte trondheimsboere er ut og kritiserer AtB for at de ikke setter opp ekstrabusser på godværsdager. En fin tanke det sjø, å få Trondheims befolkning ut i marka, mene æ. Men AtB er altså ikke et busselskap.

Hadde de vært det og med tanke på dagens rutetilbud, så hadde det ikke vært en ledig bussjåfør å sette inn heller. Det finnes ikke nok sjåfører til å dekke behovet på vanlige dager, og da sier det seg selv at det ikke blir enkelt å sette inn ekstrabusser på kort varsel.

