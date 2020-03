Hva skjer med verdiene når russedressen er på og alkoholen er i blodet?

Virusfrykt gir utsettelse for «No Time to Die»

Saken oppdateres.

«Horer skal veies» og «ikke si det er lov med horer over 60 kilo» står det i en video som en av russebussene i Bergen la ut på Instagram, ifølge Bergens Tidende. Som jente, fremtidig russ og russepresident syns jeg på ingen måte at dette er greit. Det er ikke et ukjent fenomen at jenter blir trakassert og sett på som «objekter» i russetiden. Både gjennom handlinger og sangtekster blir jenter fremstilt på denne måten. Russetiden handler om å ha det gøy, inkludering og ikke minst likeverd. Disse verdiene blir fort glemt etter at russedressen er på, og alkoholen er i blodet. Det å synge om jenter på denne måten, er ikke greit, selv om noen mener at det er «tradisjon». Russesanger er kjent for å handle om rus, penger og kvinneundertrykkelse. Dessverre synes mange at det er «greit» fordi det er russetid, og det nesten bare har blitt slikt.

I Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune er russebusser forbudt, med noen unntak i enkelte kommuner. Det er flere grunner til at kommunen og fylket har gitt forbud på buss og van. En av grunnene er at det rett og slett ikke er plass i sentrum, og på skolene. Sentrum i Trondheim består av mange enveiskjørte flaskehals-veier. Og det er dessuten en pågående miljøby. By-skolene har ingen, eller veldig liten, plass til å oppholde bussene. En annen grunn er dette med pengepress og ekskludering. Det å ha russebuss krever mye penger, og det kan oppstå en del problemer man ikke vil håndtere som 18- og 19-åring. Det kan koste store summer, der bussene kan koste opptil millioner av kroner. Buss-opplegget ender ofte i ekskludering, og i verste fall ende i sjikane.

Siden vi har dette forbudet, har vi ikke så mange slike problemer. Russegruppene fra Trøndelag har fortsatt russesanger, men vi har ingen slike ekskluderende og undertrykkende problemer, slikt som kanskje oppstår i byene med buss. Hadde jeg hørt om disse kravene fra en buss i Trondheim, er ikke dette en buss jeg ville vært på.

Noen hevder at sangen i Bergen bare er «humor». Alle har forskjellig humor, men jeg og mine medruss tenker at dette er dårlig humor, og ikke minst unødvendig. Vedkommende på bussen kan jo i ettertid mene at dette bare var tull. Men det er kanskje en sak som fort kan bli oppfattet som trakassering, siden det skjer så mye av det ellers i russetiden. Er det god humor? Helt ærlig, nei. Om guttene på bussen nå mener i ettertid at dette var tull, er det fortsatt ikke gøy å tulle med. Mener vi russen på Trondheim Katedralskole.

Til slutt: Min oppfordring på sosiale medier og ellers nå inn mot russetiden er enkelt: Å inkludere! Det kan være vanskelig å inkludere alle, men det skader ikke å prøve. Mange sliter i russetiden med å føle seg alene, så det å inkludere noen kan gjøre en stor forskjell. Jeg syns dessuten at det er bra at flere aviser viser interesse i de ulike sakene som angår russen. Jo flere som er klare over situasjoner og saker, jo enklere er det å forhindre og forebygge videre på det. Ellers så oppfordrer jeg til å ta vare på hverandre. Pass på venninner og kompiser. Når man fester, kan mye skje. Pass på at alt skjer under samtykke, og at man er bevisst på valgene man tar.

