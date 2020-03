Vegan-forvirring i Adressa

Å gå på do bør være en mulighet for alle

Saken oppdateres.

Torsdag 27. februar hadde Adressa et misvisende førstesideoppslag om vegansk mat. Vegansk mat er det kostholdet som foreskrives for de som bekjenner seg til veganismen. Og veganismen er en ideologi som dreier om menneskenes forhold til dyr.

Veganideologien sier at mennesker ikke på noen måte må utnytte dyr og produkter som kommer fra dyr. Det betyr at kjøtt, fisk, melk og melkeprodukter, egg, honning etc. er bannlyst. Kostholdet for veganere er bare en nødvendig konsekvens av dyreideologien. Dette betyr i praksis at veganideologien arbeider for å avskaffe alt husdyrhold, fiskeoppdrett og også jakt og fiske. De fleste vil forstå at denne ideologien er både utopisk og konfliktskapende.

Hvis vi skal snakke om mat fra planteriket, må vi snakke om vegetarmat eller vegetabilsk mat. Forvirringen omkring dette er åpenbart meget utbredt, men Adressa bør ikke bidra til å forsterke og spre denne forvirringen.

For øvrig florerer det med desinformasjonen om kjøtt og bruk av kjøtt i vårt kosthold i mange media. I den sammenheng brukes både helse- og klimaargumenter mot bruken av kjøtt. Sannheten er at det i praksis er så godt som umulig å dokumentere på vitenskapelig grunnlag at normalt forbruk av kjøtt og kjøttprodukter har negative helseeffekter. Og følgelig er det da heller ikke dokumentert.

Når det gjelder klimaproblemet på kloden, så er det ingen grunn til å tvile på at produksjon og forbruk av kjøtt i verden ikke kan være årsaken til problemet. Hadde dette vært årsaken, ville vi ha hatt klimaproblemet for lenge, lenge siden. Det er det enorme forbruket av fossile brensel, med frigjøring av CO 2 til atmosfæren fra kullstofforbindelser, som har vært bundet i jordskorpa som olje, gass og kull i millioner av år, som skaper problemet.

