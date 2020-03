Saken oppdateres.

Tidligere denne uka skrev medlem i Sp, Ole Oldervik, om norsk rovdyrpolitikk. Han nevner ikke de ca. 80 000 dyr som hvert år dør i utmarka uten rovdyr. Eller 2500 tonn kjøtt solgt til dumpingpris til Oman og Afghanistan. Det er høyt subsidiert kjøtt som år etter år blir overprodusert. Bra med omstilling til fordel for naturen.

«Hva med redusert mengde vilt å jakte på?» spør Oldervik. Ekte jegere høster av naturens overskudd! En normal ulveflokk tar ca. 120 elger i året. Rundt 30 000 elger blir skutt på landsbasis. Ulv er en del av norsk natur, som flertallet vil ha.

«Hva med psykisk belastning til de som mister hunden sin, og bønder som må lete etter og avlive skadde husdyr? Hva med de som ikke tør å la unger være ute alene fordi ulven tusler over tunet deres?» spør Oldervik. Man slipper ikke en hund løs i et ulverevir. I fylker nær ulveområder kan man søke om økonomisk støtte til konfliktdempende tiltak før beiteslipp. At voksne skremmer unger, skal ikke gå ut over ulven. Hva med livskvaliteten til oss som oppsøker ulverevir for å få en fantastisk opplevelse?

