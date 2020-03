Kjære Trøndelag Arbeiderparti, det er på tide å la Trond gå

At voksne skremmer unger, skal ikke gå ut over ulven

På søndag vil tusenvis av mennesker markere kvinnedagen landet rundt. I Trondheim skal Sunniva Andreassen, en av varslerne i Giske-saken, snakke om sine erfaringer som hovedtaler på torget. Kvinnedagen handler selvsagt om mye mer enn bare metoo, men for mange er det nok en av de viktigste parolene i år også.

I kjølvannet av Weinstein-dommen i USA har hele prosjektet begynt å se ut som det vil bringe med seg ekte endringer. Nå kan man stå frem og faktisk bli trodd. Det er en bekreftelse på at egne, ugreie opplevelser verken var innafor eller ens egen feil og det er bevist at slik oppførsel kan få reelle konsekvenser for de det gjelder. Årets parole handler om å hamre hjem de endringene her til lands også.

Så hvilke signaler sender det da om Trøndelag Arbeiderparti velger Trond Giske til fylkesleder knappe to uker etter kvinnedagen?

For uavhengig av om en mener det er velfortjent eller ikke, så er Giske på mange måter ansiktet på metoo i Norge. Til tross for både skarp, tidvis berettiget mediekritikk og sinte dagbøker, er ikke dette et stempel som har falmet betraktelig det siste året.

Mange trodde nok han var politisk død i etterkant av skandalen, men comeback-kongen fra Trondheim nekter å gi seg. Her i hjemfylket ser han fortsatt ut til å ha stor tillit i eget parti. Mange mener han har vært urettferdig behandlet. Det har de nok også rett i. Det er heller ikke å avse at Giske er en av de dyktigste politikerne Trøndelag noensinne har produsert.

Men dette mener jeg oppriktig er helt og holdent irrelevant. Arbeiderpartiets største fylkeslag, selve bastionen i Midt-Norge, kan faktisk ikke velge Giske til leder i Norge 2020. Det er ikke en bærekraftig beslutning i forkant av neste stortingsvalg.

Giske har ikke lenger den brede, folkelige tilliten som en så viktig leder i Ap trenger å ha. Mange sitter igjen med inntrykk av en mektig mann fra gutteklubben grei, som i stedet for å ta ansvar for egne handlinger velger å tordne mot mediene som rapporterer på dem. Å samle seg rundt ham av lojalitet eller i protest mot offentlighetens domstol, Oslo-bobla og en partiledelse som har mistet kontakt med distriktene er kanskje fornøyelig, men det er lite taktisk i det lange løp.

Ting står heller ikke bra til i Arbeiderpartiet for tiden. Partiledelsen under Støre hinker seg fra nederlag til nederlag og evner ikke å kapitalisere på en borgerlig regjering som serverer seg selv på sølvfat til opposisjonen. Partiet lekker som en sil til venstre, uten å ha tilstrekkelig tillit til å lokke til seg ny velgermasse fra høyre. Etablerte politiske figurer velger å gi seg fram mot neste stortingsvalg.

I dette klimaet er det siste partiet trenger en strid mellom ledelsen, tvilsom som den nå måtte være, og det største fylkeslaget i landet. Jeg mener vi er helt avhengige av et velfungerende Arbeiderparti. Både om en rød-grønn plattform skal bli en suksess og for å unngå et polariserende politisk landskap i Norge.

På sitt beste er Ap partiet som tør å bedrive tilsynelatende kjedelig, helhetlig og sunn politikk. Det er partiet som ser nyansene på tvers av samfunnet og som kan samle høyre- og venstresiden rundt gode kompromisser. Det er et regelrett folkeparti. Om det ikke fungerer opp mot valget som kommer, så risikerer dere fort et ikke-fungerende flertall og i verste tilfelle en permanent splittelse av partiet. Det gagner ingen.

Det som nå trengs er et fylkeslag som samler seg bak en leder som kan jobbe med ledelsen, ikke mot den. En rasjonell stemme som kan være med å få partiet tilbake på riktig spor. Bidra til en plattform som kan vinne tilbake distrikts-stemmene, utarbeid en ordentlig miljøpolitikk og skap et partimiljø der folk trives og talenter dyrkes fram.

Uansett om man mener han hoppet selv eller fikk en liten dytt over kanten: Ikke la skipet gå ned bare fordi deres kaptein har falt over bord.

