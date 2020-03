Adressa har flyttet inn, men det er ingen hjemme

Svarer mor som er bekymret for undervisningen: Bygdeskoler er like bra som byskoler

Saken oppdateres.

Adresseavisen har flyttet fra Heimdal til Solsiden og er med dét omsider «hjemme» igjen. Samtidig varslet avisen at de skulle ha et ekstra øye på byutvikling og politiske prosesser. Dette har de gjort. Byutviklingssaker har en fremtredende plass i avisen og enkelte politiske beslutningsprosesser har blitt avslørt som direkte udemokratisk eller omtrent ulovlig. Vel og bra.

For ca. seks år siden begynte Lademoen Vel jobben med å holde politikerne ansvarlig til lovnaden om å bygge ned Innherredsveien til en tofelts gate når Strindheimtunellen sto ferdig. Dette har vært en ubeskrivelig lang og kronglete prosess som fortsatt ikke er over. I denne kampen har Lademoen Vel i prinsippet møtt alle problemene en tenkes kan i møte med beslutningstakerne. Vi skal ikke henge ut politiske partier eller andre aktører med hva som er sagt eller hva som er gjort. Men elefanten i rommet er medvirkning. Medvirkning er et ord alle elsker. Spesielt politikerne som bruker ordet aller mest - Selv om vi mistenker at de ikke aner hvordan medvirkning skal tas med inn i beslutningsprosessen.

Tirsdag 3. mars hadde Lademoen Vel kalt inn til folkemøte for å samle «Lamobenken» i Bystyret i et forsøk på å forplikte «våre» bystyremedlemmer. Tidligere på dagen hadde formannskapet vedtatt, enstemmig, at Lademoen blir gjenstand for neste områdesatsning, eller et områdeløft som vi kaller det. Alle kom på møtet, alle partier, masse folk. Men ikke Adressa. De skrev om banksjefen som var i influensa/Korona-karantene med et bilde tatt fra egen kontorbygning.

Når nå politikerne og kommunen snakker mer og mer om medvirkning, spesielt i byutviklingssaker, må man huske på dette: Medvirkning er like kraftfullt og lunefullt som dynamitt og må håndteres med klokskap. En heldig detonasjon frigjør energi, engasjement, bolyst og tro på fremtiden. En uheldig detonasjon vil få motsatt utfall. Eksponensielt.

Likevel vil vi påstå at det må satses mye mer på medvirkning. Lademoen Vel består av engasjerte lamonitter som representerer forskjellige politiske syn, men som har funnet hverandre og blitt venner gjennom sak. I et samfunn som blir stadig mer polarisert er det et spørsmål om ikke nettopp medvirkning kan bidra til å løse mer enn byutvikling.

I dette arbeidet trenger vi Adressa, men da må de være hjemme når vi banker på døra.

