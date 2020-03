Det farlige Sjetnmark-krysset – nå må politikerne høre!

Saken oppdateres.

Vi har engasjert oss gjennom flere år for å få større trafikksikkerhet i krysset Øvre Sjetnhaugan/Gamle Okstadbakkan. I reguleringsplanen vedtatt i bystyret i 2009 var Øvre Sjetnhaugan vedtatt ført inn som en fjerde arm i rundkjøringen på Tonstad. Dette ble aldri bygget, og i gjeldende regulering for ny og større rundkjøring ble løsningen utelatt. Men bystyret vedtok i reguleringsbestemmelsene at så skal skje når det finansielle er i orden. I tillegg har bystyret senere vedtatt at det skal utarbeides et kostnadsoverslag for tilknytningen av Øvre Sjetnhaugan til rundkjøringen på Tonstad. Til tross for et titalls henvendelser fra oss det siste året ser vi nå at kommunedirektøren i et notat ikke anbefaler koblingen av Øvre Sjetnhaugan til rundkjøringen i forbindelse med årsbudsjett for Miljøpakken 2020. Dette skal snart behandles politisk.

Sjetne pensjonistforening ser meget alvorlig på at ansvarlige i Miljøpakken trenerer og til stadighet utsetter både planlegging og prioritering av dette prosjektet. Vi ser også meget alvorlig på at Miljøpakken ikke gjennomførte mest mulig av prosjektet samtidig som resten av veisystemet og metrobussterminalen på Tonstad ble gjennomført. Ifølge Statens vegvesen ville en spart betydelige kostnader i stedet for å gjennomføre tiltaket i ettertid. Blant annet må en større del av en stor mur bygget mot gang- og sykkelvegen rives. I tillegg til det økonomiske, kommer det som handler om trafikksikkerhet.

Arbeiderpartiet distribuerte et eget bydelsmanifest for Sjetnmarka/Okstad foran siste kommunevalg. Et av fem kulepunkter her var å «jobbe for bedre og sikrere trafikkløsning i Øvre Sjetnhaugan». Vi har ikke registrert tilsvarende formuleringer blant de andre partiene, men regner med at også disse er opptatt av trafikksikkerheten for oss i Sjetnmarka og Tiller-området. Budsjettbehandlingen av Miljøpakken er for oss en prøvesten på om vårt engasjement og argumenter fører fram. Bystyrets vedtak 29. august i fjor om «den samstemte kommunen» heter det at «innbyggerinvolvering lykkes bedre når den tar utgangspunkt i hverdagen til folk og stedet folk bor. Bystyret ønsker at mer av innbyggerinvolveringen kobles til folks nærmiljø og lokalt utviklingsarbeid». Vi får se om dette bare var en papirtiger.

Denne teksten er en forkortet versjon av et lengre brev til Trondheim kommune om denne saken.