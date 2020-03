Frp heier på velferdsnæringen

Svarer mor som er bekymret for undervisningen: Bygdeskoler er like bra som byskoler

Norsk venstreside har gitt opp private velferdsaktører i norske helse- og omsorgstjenester. Etter Fremskrittspartiets regjerings-exit har også sentrumspartiene og Høyre beveget seg mot venstre. Fremskrittspartiet har ikke gitt opp kampen for mer valgfrihet, bedre kvalitet og mer fornøyde brukere.

I forlengelsen av dette har Frp etablert en velferdsnæringsgruppe som skal se på fremtidens løsninger og muligheter innenfor helse- og omsorgstjenestene.

All den tid venstresiden virker å gjøre alt de kan for å gjøre hverdagen til velferdsinnovatører vanskeligere, er dette viktig arbeid. Frp har stor tro på private initiativ og heier på de som videreutvikler tjenestene våre. Vi vet at nye løsninger gjerne vokser ut fra private initiativ. Det gjør også de offentlige tjenestene bedre.

Frp's løsning er offentlig finansiert, solidarisk levert – for å etablere et mangfold der den enkelte av oss kan velge den tjenesten som passer best, må alle varme hender kunne å levere et tilbud. Samtidig ønsker vi at det offentlige skal stå for finansieringen av tjenestene. Brukeren velger tjeneste og det offentlige betaler for det. Slik sikrer vi at vi valgfrihet for alle.

Venstresidens kamp mot dem som står opp hver dag for å bedre velferdstjenestene våre, bidrar til å skremme dem som har investert egeninnsats, svette, sene arbeidskvelder og egne penger i å skape nye velferdsbedrifter. Det er det ingen som tjener på.

Er du selv velferdsinnovatør eller har lyst å bidra til at flere skal få lov å velge leverandør av helse- og omsorgstjenester? Da vil jeg gjerne høre fra deg.

