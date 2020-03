Heimdal-russ med appell til politi og kommune: Legg mer til rette for oss

Saken oppdateres.

Trondheim kommune hadde i fjor et mål om å bidra til at russen kunne gjennomføre ei trygg feiring, men lyktes ikke med å finne en ansvarlig arrangør. Derfor satte russen opp egne camper for å kunne samles til feiring og festing. Nå sier politiet og kommunen at de skal slå hardt ned på dette.

- Vi ønsker at alle russ skal ha ei trygg, sikker og festlig feiring. Dette oppnås ikke ved å «jage russen til skogs» i respektive russecamper. Vi fraråder derfor årets russ på det sterkeste om å etablere teltcamper både på offentlig og privat grunn, sa politiførstebetjent Tonje Westad ved Trøndelag politidistrikt til Trd.by 3. mars.

Vi mener dette er feil av politiet og kommunen.

Inkludering: Det prates mye om inkludering i russetida. Med russecamper er det enklere å inkludere. Det er en møteplass for russen. Man får heller ikke inkludert svartrussen på en god måte. Mange av dem er under 18 år. Da får de ikke komme inn på arrangementene til Fastlane.

Økonomi: Hvis politiet og kommunen forbyr russeteltene, blir det også et økonomisk spørsmål. En Fastlanebillett koster 2500 kr. Mange har ikke råd til å kjøpe så dyre billetter. Det er ikke alle russ som planlegger å være ute 17 dager i mai. En god del russ ønsker kun å være med på noen få bestemte dager. Skal disse da betale 2500 kr for noen få dager?

I tillegg burde politiet vært mye tidligere ute med en slik beskjed. Mange har allerede investert i telt. Dette er nå bortkastede penger.

Foreldrenes ansvar: Hovedargumentet til politiet og kommunen er at yngre jenter føler press for å utføre seksuelle tjenester, og at de som har ansvar for russecampene kommer i maktposisjoner til å utnytte dem.

Argumentet er forståelig, men her blir russen urettferdig straffet. I stedet for å fjerne telt, bør det heller komme flere tiltak for å holde ikke-russ unna russens områder. Foreldre bør ha ansvar for hvor sine barn oppholder seg i mai. Mindreårige drar på fester med eldre hele året. Russen kan ikke bli straffet for at ikke-russ dukker opp.

Vi mener det er et godt tiltak av Trondheim kommune å ikke tillate russebusser. I resten av Norge hopper de rundt fulle i en buss, og som om det ikke er press på yngre jenter der, finnes det tilfeller der busser ekskluderer jenter over 60 kg. Slik ønsker ikke vi det, men da må vi få sette opp telt og møteplasser for russen.

Tidligere har det vært forslag om felles russecamp for eksempel i Granåsen. Ved et sånt arrangement ville flere være inkludert da alle kunne vært samlet på en plass og ikke trengt å betale like store summer for å få lov til å komme. Slik ble det ikke i år.

Vi ønsker å inkludere hverandre. Det blir vanskelig hvis politiet og kommunen ikke legger til rette for inkludering.

