Hvilket samfunn vil vi ha?

- Vi er fullstendig klare over at det blir svært utfordrende hvis alt skjer på én gang

Saken oppdateres.

Spanjoler lever i snitt lenger enn nordmenn, til tross for at nær 40 prosent røyker, og de drikker mer alkohol enn oss. Middelhavsmat- og klima er nok medvirkende.

Men etter å ha vært i Spania over to måneder, er jeg sikker på at spanjoler flest stresser betydelig mindre enn oss. Samtidig som jeg opplever at familien står sterkere i Spania enn i Norge. Begge deler er viktige faktorer som jeg mener gir utslag på folkehelsa.

Siesta er vanlig i Spania, og barna hentes i skole/barnehage i løpet av den tiden. Så kan det være at en av foreldrene går tilbake til jobb etter at siestaen er ferdig.

På kvelden møtes gjerne storfamilien til middag. Det drikkes alkohol, men de avslutter kvelden tidlig. Barna er også med, så de kan ikke stresse til barnehage tidlig på morgenen dagen etter. Gamle foreldre bor ofte sammen med sønn/datter. Nesten utenkelig i Norge (?).

Jeg leste nylig en artikkel i Adresseavisen om at foreldre fortviler fordi barnehagen ikke åpner før klokken 07.00. Hvilket stress er det om morgenen for disse familiene? Hvordan kan stress påvirke barna videre i livet? Norge trenger at det fødes flere barn, så hvorfor legger ikke arbeidslivet til rette for at familier kan velge å få flere barn?

Jeg har også spørsmål til småbarnsfamilier og de prioriteringer som gjøres. Er det slik at barna fra ettårsalderen må være i barnehagen store deler av dagen for at dere skal greie de økonomiske forpliktelsene dere har? Eller stilles det for høye krav til økonomisk komfort? Kan både næringslivet og foreldre bli mer fleksible?

Mestalla Stadion er hjemmebanen til Valencia. Vi var på kamp der da de spilte mot Barcelona. Stinn brakke med 55 000 tilskuere var på plass for å heie hjemmelaget til seier. Jeg har erfaring fra fullsatt Lerkendal Stadion og mente vi måtte gå før kampslutt for å unngå trengsel. Helt unødvendig! Spanjolene gikk kontrollerte ut, ingen stressede albuer.

En lørdag vi var på postkontoret, var det lang kø. Når en ny person kom inn, spurte han/hun om hvem som var sist i køen, og gikk så rolig og satte seg ned. Ofte traff de kjente, så praten gikk livlig. Praten gikk også livlig, og ofte lenge, mellom kunde og skrankebetjening. Null stress og kunden ble både sett, snakket med og smilt til. Så kom et norsk ektepar inn. De huffet seg over køen og kjeftet på dårlig spansk system. «Medarbeiderne her burde gått på kurs i effektivitet!» var konklusjonen deres. Regner med at snittalderen til ekteparet minket i løpet av den «stressende» tiden de måtte vente?!

Jeg må innrømme at jeg selv ble litt stresset over køen, men ekteparets holdning gjorde noe med meg. Jeg begynte å studere folk rundt meg, så hvilken fantastisk kommunikasjon skrankebetjentene hadde med sine kunder, iakttok hvor rolige alle i køen var og hvor mange samtaler som foregikk i lokalet. Takk til ekteparet som åpnet øynene mine og tok vekk stresset mitt!

Norge er kåret til verdens beste land å bo i, flere år på rad. Men har vi det samfunnet vi ønsker?

