Tidligere elever svarer: Fosen VGS er en god skole med bra realfagskompetanse

Dette er et svar fra tidligere elever ved Fosen videregående skole på innlegget «Får datteren min like god utdanning på distriktsskolen?».

Det mest åpenbare motargumentet: I mindre klasser får lærerne mer tid per elev. Dette fører til at det blir vist mer hensyn til alle ved planlegging av aktiviteter siden hver elev utgjør en større andel av klassen. Som du sier finnes det ikke karakterstatistikk på elever ved ulike skoler, det blir heller ikke riktig å sammenligne dette med ditt tilfelle. Likevel kan vi se på en spesifikk gruppe som din datter virker å være en del av. Det arrangeres årlig realfagsolympiader av Universitetet i Oslo med tilhørende statistikk.

Et av de siste årene var det 1097 elever fra 116 ulike skoler som stilte på fysikkolympiaden. Fosen stilte med 79 prosent færre deltakere enn landsgjennomsnittet. Det var 64 elever som gikk videre til runde to, deriblant én fra Trondheim katedralskole, «Katta», to fra Thora Storm og én fra Fosen. Fosen sto blant de siste 34 representerte skolene. Det vil si at Fosen stilte med 0,18 prosent av deltakerne, men sto for 1,56 prosent av de sterkeste.

Samme år gikk to elever fra Fosen videre i kjemiolympiaden. Det var 165 elever som gikk til runde to. Dette året var det to elever fra «Katta» som gikk videre og ingen fra Thora Storm. Det var 1126 elever med fra 115 ulike skoler. Fosen stilte med ca. 60 prosent færre elever enn landsgjennomsnittet. Totalt stilte Fosen med 0,36 prosent av påmeldte, men sto for 1,21 prosent av dem som gikk videre, samt fylkesvinneren. Det er færre offentlige tall fra biologiolympiaden, men også der ble distriktsskolen representert i runde to som én av 40 skoler.

Samtidig er det flere fra våre klasser som fikk 6 på sentralgitte eksamener innenfor realfag. Det vil si at eleven er blant de sterkeste på landsbasis. Dersom Fosen hadde vært dårlig på realfagskompetanse, ville det vært umulig å stimulere læregleden til elevene for å beholde motivasjon. Det er umulig å bli god innenfor noe som helst uten å legge inn solid innsats, uansett hvor god læreren er. Videregående er en del vanskeligere enn ungdomsskolen hvor enkelte elever fortsatt klare å seile gjennom. Det er ingen vits i å gå realfagsfordypning med intensjoner om matematikk- eller medisinstudier om man ikke er motivert.

For flere av oss var videregående en styrkeprøve på grunn av obligatoriske fag som ikke var interessante, men som fortsatt telte på snittet til videre studier. Motivasjon er viktig på universitet hvor det er mindre hjelp. Vi merket hvor flinke lærerne på Fosen var til å tilrettelegge for vår læring da vi mistet dem. Dette er ment for å gjøre elever klar over hvilken ressurs lærerne på videregående er. Det er krav til selvstendighet på universitet, og om man ikke er motivert til å ta ansvar for egen læring på videregående, hvor du har personer som prøver å gjøre det så lett som mulig, vil det aldri holde til å klare en faglig tung utdanning.

For å oppsummere mener vi Fosen vgs. er en god skole med bra realfagskompetanse. Skolen klarer å ta seg av hele skalaen av studenter, men som alle andre skoler må elevene selv orke å ta litt ansvar for egen læring. Dersom elevene ikke er interessert i å lære mer på en studiespesialisert retning burde de revurdere valg av linje.

På grunn av argumentene vist ovenfor er det derfor klare bevis på at din beskrivelse: «Fosen videregående er en bra skole, men realfag er ikke akkurat deres sterkeste side» er direkte feil.

Noen av debattantenes foreldre jobber ved Fosen videregående skole, men dette leserinnlegget står kun for de tidligere elevenes regning.

