Dagkirurgi på Orkdal sjukehus - en solskinnshistorie

Når du trenger en operasjon er det ikke størrelsen på sykehuset som teller, men erfaringen til kirurgen og teamet rundt, fra inntakskontor til operasjonsstue. Hvor ønsker du da å bli operert?

For noen måneder siden ble det klart at jeg trengte å få reparert et brokk. Størrelsen på den myke kulen i lysken hadde økt sakte, men sikkert i et par år, og fastlegen mente det var greit å ta det før det ble for stort.

Som trondhjemmer og St. Olav-ansatt håpet jeg det kunne ordnes lokalt. Derfor ble jeg litt skuffet da timeavtalen til forundersøkelse var på Orkdal sjukehus. Men etter et kort møte med kirurgen der, ble det klart at avdelingen utfører brorparten av operasjonene i regionen og har best oppdatert ekspertise på akkurat dette inngrepet.

Etter hvert som dagen for «Broxit» nærmet seg, merket jeg at spenningen økte. Som helsepersonell vet du mer, både om det som skal skje og det som kan skje. Og dermed dukker det opp flere tanker og spørsmål. Slik var det i hvert fall for meg.

Mye fikk jeg svar på blant alle arkene som kom i en tykk konvolutt sammen med innkalling til operasjon. Dem hadde jeg heldigvis lagt pent til side da de kom i posten med god, gammeldags «snail-mail». De hadde ikke så stor interesse akkurat da, jeg var mer opptatt av å takke for tilbudet og returnere skjemaene med nødvendige opplysninger så fort som mulig. Men nå som det nærmet seg kom de til nytte. Informasjonen snudde stemningen fra å grue seg ørlite grann til å få det unnagjort: «Get Broxit done».

Dagen før operasjonsdagen ringte mobilen fra et ukjent nummer, og en vennlig stemme spurte om jeg hadde vært på skumle steder i utlandet med koronavirus i det siste («Nei, bare en tur til Arvika i Sverige»). Deretter ble jeg ønsket velkommen til Orkdal sjukehus neste morgen klokken 07.30. Og etter dét slappet jeg helt av.

Hvorfor forteller jeg dette? Sansen for detaljer og den vennlige stemmen ga meg trygghet på at her var alt tenkt på. Det kom til og med en ekstra SMS som ba meg ta kontakt om jeg hadde vært i utlandet. Dermed kunne jeg nyte en god natts søvn og møte opplagt neste morgen.

Da gjorde det heller ikke så mye at jeg var nummer tre på operasjonslisten. I ventetiden ble jeg ble godt kjent med romkameraten, en trivelig kar på min alder. Kirurgen kom på visitt og tegnet operasjonsfeltet på magen min, pekte hvor kikkehulls-instrumentene skulle inn, fortalte om inngrepet og svarte på spørsmål. Deretter gikk det slag i slag med hårfjerning, blodprøver, lykkepille og forebyggende smertestillende.

Og før jeg visste ordet av det, var det min tur. Inne på operasjonsstua var regien vennlig, presis og effektiv. Alt klart rundt operasjonsbordet, operasjonssykepleiere og kirurger på plass. Det siste jeg husker er den myke pustemasken over ansiktet og «Sett fentanyl».

Resten er historie. Inngrepet gikk etter planen. To timer senere spiste jeg lunsj på sengekanten. Romkameraten inviterte til besøk på småbruket i havgapet til sommeren. Og klokken 19.30 var jeg tilbake i heimen og spiste middag sammen med kjæresten.

Kanskje litt for mye solskinnshistorie, vil noen si. Pakkeforløpene er ikke perfekte. Vi må sette søkelyset mot manglene og lære av feilene som gjøres. Ja, heldigvis lever vi i en kultur hvor det ideelle er et mål, og hvor åpenhet og berettiget kritikk er viktige virkemidler.

Kvalitet i helsevesenet handler også om å ta vare på det som fungerer bra. Det styrker motivasjonen til å gjøre en ekstra innsats for at de gode intensjonene blir virkeliggjort. Med kvalitet i alle ledd.

