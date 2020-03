Konflikter og maktkamper i Arbeiderpartiet: Ap trenger Trond Giske

Smittefare gjør at UP endrer rutiner for ruskontroller

Nå har Ap-kvinner i Trøndelag engasjert seg i kampen om ledervervet i Trøndelag Ap. Det er kjempebra at kvinnene vil engasjere seg og at flere av dem vil stille til valg som leder, men tidspunktet virker litt søkt. Dere burde ha kommet med innspill tidligere. Det ser ut til at dette ble satt i gang for å hindre at Trond Giske blir fremmet som leder av Trøndelag Arbeiderparti.

Dersom et flertall ønsker Giske som leder, bør to kvinner inn som nestledere. Jeg har tro på at de kan jobbe godt sammen.

Det er kvinner fra andre fylkespartier som også blander seg inn i valget i Trøndelag. Her har Jonas Gahr Støre gitt klar beskjed om at det er representantene i Trøndelag som skal avgjøre dette.

Arbeiderpartiet trenger nå Trond Giske for å komme på offensiven. Han er den som kan fronte arbeiderbevegelsens tanker og ideer og løfte partiet. Med de svake målingene de siste årene, trenger partiet nye ideer og tanker. Han er grasrotmannen, flink, kunnskapsrik, veltalende og sterk i debatter. Han er en som det blir lyttet, en motpol til Oslo-gryta, til sentraliseringen og en som vil hele landets beste.

