Myndighetenes tiltak er som et slapt håndtrykk

Saken oppdateres.

Dette innlegget ble først publisert på Leirsets Facebook-side. Følg nettmøte om korona-utbruddet på adressa.no klokken 13.

10. mars 2020: Dagen da Norge fikk like mange korona-smittede per innbygger som Kina - 56 tilfeller per én million innbygger, ifølge tall hentet inn av Worldometers.info.

Myndighetenes råd denne dagen er å unngå folkeansamlinger på mer enn 500 personer. Sitter man mer enn 500 i kantina, bør man dele opp kantina. Dette er råd som på ramme alvor gis av landets ledelse på Dagsrevyen.

Dette er for sedate råd. Hva med skoler med 500 elever? Hva med sykehjem? Hvordan skal man unngå massiv død blant folk i risikosone? Hvilket urimelig ansvar er det man gir til kommunelegene, som får ansvar for alt mulig fra spørsmål fra den enkelte borger, til å håndtere flytrafikk hvis kommunen har en flyplass?

Myndighetenes råd er som et slapt håndtrykk. Antall smittede stiger med 2,5 hver time siste døgn. Det trengs mer kraft, mer autoritet, mer ledelse.

Regjeringen bør gå sammen med opposisjonen med strenge tiltak som de store partiene stiller seg bak. Regjeringen bør invitere til en tverrpolitisk samling, og opposisjonen bør være løsningsorientert. Dette vil rettferdiggjøre strenge tiltakene, og bidra til styrket tillit i befolkningen. Her går vi mot en nasjonal krise. Dette er derfor en tid for politisk samling.

