Steng skolen i Trondheim, NÅ! 

Vi i formannskapet til Ungdommens Bystyre i Trondheim er bekymret. WHO kunne meddele i dag at hele verden er rammet av en pandemi. En pandemi, hvor Norge er et av de hardest rammede landene. Likevel er samfunnet oppe og går i aller høyeste grad, og smittefaren er høy. Norge mangler enda mer konkrete tiltak, og med over 600 bekreftede tilfeller av viruset i landet så langt, trenger vi så absolutt konkrete tiltak - og det må skje fort.

I Danmark, Østerrike og Italia er skolene nå stengt. Dette er et effektivt tiltak for å hindre smitte, og vi mener tiden virkelig er inne for å gjøre dette i Norge også. Man har i dag fått forbud mot arrangementer med over 500 deltakere - de aller fleste videregående skolene og enkelte grunnskoler i Trondheim har over 500 elever. Hva er forskjellen på et arrangement med 500 deltakere - og en skole full av elever som klemmer, tar på hverandre og har nærkontakt i mange timer? Hvorfor behandles de, tilsynelatende, like situasjonene så vanvittig ulikt?

Kantinene på skolene er fellesområder hvor elevene spiser sammen, prater og henger mye sammen i løpet av en skoledag. I de fleste kantiner er det kamp om plassene, som resulterer i at elevene sitter tett. Vi tenker en slik oppsamling av elever, da spesielt i lunsjpausene kan øke smittefaren betraktelig. Vi mener derfor at å stenge skolene for å hindre slike opphopninger av elever, er et veldig nødvendig tiltak.

Det er forståelig at mange tenker at barneskolene må holdes oppe på grunn av de økonomiske belastningene det vil føre med at en forelder må holde seg hjemme med et sykt barn. Dette mister sin betydning når man da begynner å tenke på unge i videregående og ungdomsskolene. Den største andelen av disse elevene kan fint klare seg på egen hånd hjemme, og vil også være i stand til å holde tritt med skolearbeidet hjemmefra. Dermed mener vi det er irrasjonelt og uansvarlig å holde elevene på skolen, da det er et sted med potensielt høy smittefare.

Ifølge Folkehelseinstituttet er det blitt vist at barn er i større fare for å bli smittet enn først antatt. Med disse opplysningene blir saken for å holde barna hjemme meget sterk; hvis ikke er barna våre i fare for å bli smittet av en global pandemi. I tillegg er barn mindre oppmerksomme på gode metoder på å begrense smitte, og mindre bevisste over hva nærkontakt og smitte har å si. Elever i grunnskolen henger over hverandre dagen lang, uten å tenke konsekvenser, og hvis de får viruset på skolen kan de fort spre det til eldre eller andre i risikogruppene.

Mange vil nok tro dette er en måte vi kun forsøker å skaffe oss fri på, og at vi ser på dette virusutbruddet som en mulighet for ferie og avslapning, men det er ikke saken. Ungdom er bekymret og ingenting annet blir snakket mer om. Vi tror at å ha hjemmeundervisning kan fungere fint, da Trondheimsskolen allerede i stor grad er nettbasert, og man har gode digitale undervisningsplattformer tilgjengelig fra før. Å ha en smule redusert undervisning i en periode tenker vi er mye bedre enn å risikere menneskeliv.

Så, vær så snill gjør oss alle en tjeneste og steng skolene nå. Det er bedre å gjøre sikre tiltak nå for å unngå større smitte videre, enn å sitte med etterpåklokskap og vite at man handlet for sent.

