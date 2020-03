Vi må hindre at alle blir smittet samtidig

Rykket ut til brann i mast som stod like ved et fjøs

Takk for at det finnes ærlige og rause mennesker der ute

Saken oppdateres.

Jeg er ikke redd for å bli syk av koronaviruset. Mest sannsynlig vil jeg få det, oppleve ubehaget ved å være syk og deretter bli frisk. Dette gjelder for de aller, aller fleste av oss. Jeg kan skjønne at befolkningen syns dette er opphauset av media, og jeg har til og med forståelse for at noen fnyser av klemme-og håndhilseforbud.

Men! Alle de tiltakene som er iverksatt rundt omkring i Norge er ikke for å forhindre at jeg og du og alle andre blir smittet. Det er for å forhindre at jeg og du og alle andre blir smittet samtidig!

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

For det vi vet om viruset per i dag, er at det er veldig smittsomt og at noen blir veldig syke. Helsevesenet vårt tåler ikke at alle de som skal bli veldig syke er syke samtidig! De er ikke mange, sett i prosent mot antall smittede, de som blir veldig syke. Men prosentregning lager ikke kapasitet i det norske helsevesenet. Og folk vil fortsatt bli syk av andre ting. På sykehuset kan vi ta bort de planlagte operasjonene og pasientene, men vi kan ikke ta bort ulykker eller øyeblikkelig sykdom.

Les også: Steng skolen i Trondheim, NÅ!

Så vær så snill, alle sammen, forhold dere til de rådene som blir gitt av folkehelseinstituttet, kommunene og spesialisthelsetjenesten. Det er faktisk råd for å ivareta alles beste. Selv om ikke du eller dine blir skikkelig syk av korona; så kan du fortsatt bli påkjørt av bil, noen i familien din kan få en alvorlig infeksjon etter å ha kuttet seg på den rustne spikeren i hagen og naboen kan fortsatt få hjerteinfarkt.

Da må det være kapasitet i helsetjenesten! Det lager vi ved at alle må være med å begrense smitten!

Innegget ble først publisert på Maiken Isachsen-Hagens Facebook-side.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter