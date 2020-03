Gjør døren høy, gjør porten vid!

Ungdomsskoleelever kastet brennende gjenstand inn et vindu

Saken oppdateres.

Det er satt inn ny hoveddør i Leira kapell. En hvit plastikkmalt dør med målene 101 cm bredde (med åpnet sidefelt: 139 cm) og 195 cm høyde.

Døra er 14 cm for lav, og alle som er 190 cm eller høyere må bøye hodet for å komme inn i kapellet. Når man står i gangen og skal ut, ser det ut som man må gå igjennom en sluse for å komme ut. Innerdører i gangen har høyde 210 cm og pent listverk.

Over denne lave ytterdøra er det satt inn et glassfelt som er altfor stort proporsjonert i forhold til døra. Dette bidrar ytterligere til at døra ser lita ut.

Menighetsrådet la tidlig inn ønske om en bredere dør med tanke på bedre plass når kistene skal bæres ut på gravplassen. Dette ønsket ble ikke tatt hensyn til.

Kirkelig Fellesråd må i alle fall følge Byggteknisk forskrift (minimum 200 cm) og sette inn en dør som tilfredsstiller byggforskriftene på høyde.

Fra kirkegjengernes synspunkt burde det vært ei massiv tredør som kan beises og stå mot vær og vind på en vestvegg hvor det er værhardt.

