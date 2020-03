Jordmor: «Jeg har snakket med mange gravide nå. De trenger trygghet og veiledning»

- Jeg synes det er hårreisende at folk i karantene oppsøker et kjøpesenter fullt av folk

At samfunnet stenger ned nå, kan ha alvorlige konsekvenser for utsatte barn

De siste dagene har vært preget av uforutsigbarhet. Vi som arbeider som jordmødre, opplever at gravide er redde for at fødeavdelingene skal bli stengte, at jordmødrene skal bli syke. Vi opplever at helsestasjonene og legekontorene reduserer pasientkontakt til det absolutte minimum. Jeg snakker med mange gravide på telefon, og de trenger informasjon, trygghet og veiledning i hva de skal gjøre og ikke gjøre.

Hittil er det trygt. Og hvis alle nå gjør som de får beskjed om, vil det helst gå bra. Så langt vi vet i dag, er ikke Covid-19 (koronaviruset) farligere for gravide enn for andre, men vi vet at gravide kan få litt alvorligere sykdomsforløp enn andre ved virusinfeksjoner generelt. Derfor er vi ekstra forsiktige med smittevern i møte med dere.

Den største trusselen gravide står ovenfor akkurat nå, er at jordmødrene skal bli syke. Vi er ikke så mange. Sammen med legene er vi den eneste yrkesgruppen som har autorisasjon og kunnskap til å gjøre den jobben vi gjør. Og legene vil etter all sannsynlighet være ganske opptatt fremover.

Vi må også endre tjenestetilbudet vårt. Det vil bli mindre fysiske møter og flere telefoner. Likevel skal du være trygg på at du og ditt barn i magen er ivaretatt. Vi strekker oss langt og finner løsninger der vi er. Alle kommuner og sykehus må finne sine løsninger.

Personlig har jeg vært tydelig overfor mine omgivelser: Jeg vil holde fysisk avstand nå. Mange stiller meg spørsmål: «Er det så farlig da? Det er jo bare en liten forkjølelse?» Svaret er JA. Selv den minste forkjølelse er farlig hvis alle får den samtidig. Det er det vi må unngå. Det er det hele denne dugnaden handler om.

Derfor ber jeg deg innstendig: Hold deg hjemme, begrens turene til butikk, tjenesteytere og andre møteplasser til et absolutt minimum. Ikke besøk folk, men finn andre trygge måter å være sosiale på nå i denne tiden. Jo mer den enkelte strammer inn, jo kortere blir isolasjonen for alle. Kjære småbarnsforeldre, ungdomsforeldre, voksne uten barn, gravide kjærestepar, voksne besteforeldre, familiefolk, enslige, kjære alle sammen. Hold ut. Dette skal vare en stund, og det er altfor tidlig å begynne å lete etter unnskyldninger for å søke sosial omgang med andre. Søk heller etter måter å fungere sammen på i heimen. Søk å se mulighetene innenfor de rammene vi nå har. Vi er fordømt privilegerte som nasjon som til og med befinner oss i en enorm krise uten å være i nød.

Hvis du ser meg på butikken, på helsestasjonen eller sykehuset, på et legekontor eller på et kjøpesenter, så er det fordi jeg er helt nødt til å dra dit, det er ikke fordi jeg kjeder meg. Jeg kommer ikke til å banke på døra i ditt private hjem i ukene som kommer, selv om jeg savner deg. Jeg kommer til å følge strenge smittevernprosedyrer i møte med mine pasienter, fordi jeg vil møte opp også i morgen. Frisk og i stand til å hjelpe deg og barnet ditt trygt på reisen inn i vår forunderlige verden.

Vær så snill og hjelp meg, så jeg kan hjelpe de som trenger meg!

