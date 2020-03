Riv de tre husene i Elgeseter gate!

For første gang skal en ordfører velges over telefon

Spørsmålet om de tre Jugendgårdene i Elgesetergate og deres «to be or not to be», er igjen aktuelt. Arkitektstudenter, politikere og mange med dem går i front for bevaring av husene.

Jeg setter pris på alle gode argumenter for å bevare viktige bygninger og miljøer i vår vakre og historisk rike by. Men disse gårdene ligger som enkeltstående hus uten et samlet miljø rundt seg på vestsiden av gaten. Vi har faktisk ca. 300 hus med jugendstil i Trondheim, så disse tre er det ingen katastrofe å miste.

Men er jo mange forskjellige synsvinkler i denne saken. Jeg kom en gang tilfeldigvis i samtale med en tidligere arkitektkollega som sa til meg «Jasså, så du vil ha bilene fram». Den tanken hadde faktisk aldri streifet meg som argument for å rive disse tre gårdene, men av og til må vi tenke i litt store linjer. Det gjorde Cicignon med sin byplan i 1681 og Stadsingeniør Dahl i 1870.

