Bry dere om barna og vis tillit til barnehagestyreren, rektoren, kommunalsjefen og kanskje til og med oppvekst- og utdanningsdirektøren i Trondheim kommune.

Det er forstemmende å observere at tillitsvalgte i Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund kommer med utspill i media som skaper splid og ikke samhold i ei tid da vi trenger å stå sammen.

Jeg er overbevist om at medlemmene deres har valgt både utdanning og yrke fordi de bryr seg om barn og unge. Fra ansatte og ledere i barnehage, skole, barnevern, PPT, helsestasjon, skolehelsetjeneste, familietiltak, fylkesmann og kommuneadvokaten og ungdommer selv, får jeg bekymringer for de sårbare barna våre.

Å ta samfunnsansvar handler om å se lengre enn sin egen nese, det handler om å innse at mange barn og unge har barnehage og skole som sin eneste trygge arena.

● Det er barnas beste som skal legges til grunn for hvem og hvor mange som skal møte fysisk på jobb.

● Barn med vedtak etter Barnehagelovens paragraf 19 g, elever som benytter byomfattende spesialtilbud eller elever med tilsvarende behov som går i sin nærskole.

● Sårbare barn og unge, samt barn og unge med vedtak etter barnevernloven, skal ha et tilbud i barnehage, skole og SFO også nå.

Jeg er overrasket over at tillitsvalgte ikke forstår at ansatte med full lønn, friske voksne som ikke bor sammen med noen i risikosonen, må komme på jobb for å ivareta disse barna. Ledere og ansatte i barnehage, skole og SFO gjør en formidabel innsats og det er de som i fellesskap vet hvilke barn det gjelder og hvilke ansatte som må møte på jobb. Det kan ikke være opptil den enkelte å vurdere slik de tillitsvalgte krever.

Vi har ei stor bør å bære. Jeg synes det er trist hvis Utdanningsforbundet, Lektorlaget og Skolenes landsforbund ikke vil bære den sammen med oss. Ut fra de mange historiene jeg har fått fra ansatte i barnehage og skole som står på for barna, har jeg grunn til å tro at medlemmene deres er enige med meg.

Med hilsen oppvekst og utdanningsdirektøren i Trondheim kommune, som er glad for at ytringsfriheten også gjelder for ledere i offentlig sektor.

