Ikke vær en egoistisk burrito

Tunnel stengt i Orkland etter at tilhenger mistet et dekk

Saken oppdateres.

Siste to dagene har jeg sett utallige teaterinstitusjoner, kompanier og generelt kunstnere stenge for å forebygge korona viruset og covid-19: et tidligere ukjent virus som har forårsaket et pågående utbrudd av luftveisinfeksjon, og skapt massehysteri blant nordmenn. Og ja, så klart, jeg hinter til tomme dorull-hyller, og skammelig oppførsel rundt den stakkaren som bare hadde et uskyldig host.

Norge, i likhet med andre land, har vært flinke på tiltak. Og det er riktig avgjørelse å oppfordre til avstenging av store arrangement som tiltrekker seg en del mennesker, slik som kulturtilbud. Det er likevel noen dårlige sider ved dette. Enkelte kunstnere og kompanier vil få gigantiske konsekvenser ved økonomisk tap. Dette er jobben, levebrødet deres. Selvstendige næringsdrivende har kanskje en backup-plan om én forestilling skulle blitt avlyst, eller skuespiller rollen blir satt på vent. Men når viruset utvikler seg til en epidemi som setter en hel verden på vent, da blinker det et stort rødt lys i hodet på kunstnerne som roper «fare! fare!»

Les også: Scenene i Trondheim forventer konkurser: - Det er fryktelig dramatisk

Om dette ikke er ille nok, så forstår ikke menneskene i dette landet at det å be om refusjon på billetter, titusenvis av billetter, faktisk kan senke en bedrift. Det er snakk om flertalls millioner, med sitt store ego wrapet sammen som en burrito, som ber om refusjon fra alle diverse kulturtilbud. Selv om det er 50 eller 500 kroner, så tar du på deg rollen som Onkel Skrue, trekker skylapper over selvinnsikten din, og klager over tapet ditt av lommerusk.

Dropp den utfyllende mailen om hvorfor du skal ha pengene tilbake, og den aggressive novellen på facebook-feeden om hvor forferdelig en organisasjon eller institusjon er. De er ikke «egoister» eller «sleipe snyltere». Kulturtilbudene er der for deg, og vil kun fortsette å være det når vi er forbi hosting og feber, hvis de fremdeles står stødig økonomisk.

Les også: NTNU-institutt: Slik gjorde koronaviruset oss digitale

Jeg overdriver kanskje litt mye, eller ikke. Men dette er en problemstilling som på aller høyeste grad må bli tatt på alvor. Jeg elsker både sang, dans og teater. Og du som nå ber om refusjon for en billett til et kunstnerisk arrangement, liker tydeligvis noe av det også. Alt jeg ber om er at du ofrer de pengene. Du hadde tydeligvis råd til å kjøpe billetten i første omgang, så i andre omgang – la det bli en donasjon.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter