Jeg er stolt av lærernes innsats!

Lærere i trondheimskolen skal ha en trygg og sikker arbeidplass i disse smittetider. Det er avgjørende at mange lærere ikke havner i karantene hvis hjulene skal gå rundt i skolen.

Først må vi ta det ledelsesansvaret det er å håndtere koronakrisa. Så får dagens utspill fra oppvekstdirektøren tas når krisa er over. Og den oppvasken blir vi dessverre nødt å ta, for det er ikke greit for en direktør å snakke så nedlatende om sine ansatte og så til de grader gå til angrep på fagforeningene. Skolenes landsforbund (SL) kommer til å ta ansvar for å samarbeide om krisa. Det handler ikke om direktørens ytringsfrihet, men om at en leder bruker makta si til å angripe ansatte som jobber som gale for å gi ungene i Trondheim et godt opplæringstilbud.

Så fra bunnen av mitt hjerte: Takk for jobben dere gjør folkens! Setter pris på det både som kollega og mor. Som tillitsvalgt er jeg uendelig stolt av den jobben dere gjør. Tusen takk til alle i trondheimskolen. Jeg veit dere gjør deres ytterste for å gi alle elevene alt de trenger i denne krisa.

