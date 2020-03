Er Trondheim dårligst i landet på kildesortering?

Over 1000 har meldt seg til tjeneste for Helse Midt

Det var gledelig å lese om at elevene på Heimdal VGS endelig har blitt hørt, og at det blir lagt til rette for mer og bedre sorteringsmuligheter for avfall. Jeg, både som privatperson og eier av Eplehuset, skulle ønske jeg fikk samme mulighet. For min del er det spesielt to ting som forundrer meg med Trondheims sorteringsmuligheter anno 2020: Vi har ikke sortering av matavfall som over 80 prosent av Norges befolkning allerede sorterer, og som har klare klimagevinster og bidrar til å redusere matsvinn. Vi har heller ikke en god nok ordning for sortering av plastavfall til gjenvinning.

Vi som eier og driver Eplehuset, brenner for miljøet. Det vi selger mest av er naturligvis Apple-produkter, og de benytter seg i stor grad av aluminium og glass for å lage produktene. Det er noen av de lettest gjenvinnbare materialene vi har. Faktisk er 75 prosent av all aluminium som noensinne er produsert fortsatt i bruk!

Det er fint å være en del av et kretsløp der vi kan ta imot produkter fra kunder vel vitende om at de bidrar til å bli noe nytt. Vi kunne gjerne tenkt oss å ta del i det samme kretsløpet også for plast. Her er tallene nemlig ni prosent gjenvinningsgrad ifølge FNs Grid-rapport, og sannsynligvis veldig mye lavere her i Trondheim.

Årsaken til det er vel kjent for de fleste, men det ble et enda klarere problem for meg da jeg fikk se resultatene fra en intern spørreundersøkelse om kildesortering på pulten min. Eplehuset har 23 avdelinger i Norge, og det er kun tre av dem som ikke har mulighet for å sortere plastavfall på en enkel måte. Alle disse avdelingene er i Trondheim …

Jeg har gjort flere forsøk på å få på plass bedre mulighet for plastsortering i disse avdelingene uten hell. Svarene har vært omtrent de samme som jeg kan lese om i avisen, at Trondheim ikke har et godt nok sorteringsanlegg eller som Renholdsverket svarte i sin kronikk 13. november: «Noen må ønske å lage produkter av resirkulert plast og tilstrekkelig mange må ønske å kjøpe dem».

Jeg kan først og fremst svare for min egen del, men jeg er ganske sikker på at fulle hus på bærekraftsseminarer og økt fokus på sirkulære løsninger i alle næringer gjør at jeg ikke er alene om å ønske meg et samfunn der plasten som blir produsert, i større grad gjenvinnes.

Det er ingen næringslivsledere jeg kjenner som ikke kunne tenkt seg å kjøpe produkter av resirkulert plast, selv om disse hadde kostet mer. Så stort fokus og bevisstgjøring opplever jeg at klima og miljø heldigvis har fått i 2020, men dessverre skorter det på løsningene or å gjennomføre det i praksis.

Det hjelper ikke på frustrasjonen min at plastbeholderen min hjemme nylig var full i 17 dager før den ble tømt. Det skaper feilsortering og det skaper plastavfall på avveie ut fra fulle søppeldunker. Årets TV-aksjon skal gå til bekjempelse av nettopp plastproblemet. Og som WWF selv beskriver det, må vi først og fremst stanse utviklingen av at søppel kommer på avveie. Det har vi foreløpig ikke kontroll på i Norges tredje største by!

