Søknad om dagpenger ved koronapermittering

Redd for at Nav kommer til å forsinke dagpenger til kriserammede

Det var på sin plass at Nereid med rene ord gav uttrykk for sin skuffelse

Saken oppdateres.

Som så mange andre er jeg nå delvis permittert fordi mesteparten av jobben min ble borte da Norge stengtes. Jeg fikk i går mitt første møte med Nav sine nettsider som jeg må si er ryddige og enkle å forstå. Dessverre måtte jeg fylle ut et skjema hvor jeg hevder å være reell arbeidssøker, før jeg kunne søke på de dagpengene staten har lovet meg. I krisetider er min nærmeste familie min beste støtte og de som hjelper meg igjennom utfordringene.

I Nav sitt skjema måtte jeg imidlertid signere på at jeg er villig til å flytte bort fra mine kjære og ta jobb hvor som helst i landet. Jeg trives også i jobben jeg har, og er bare delvis permittert. Planen er å fortsette som før straks koronakaoset er over. Likevel måtte jeg signere på at jeg er villig til å ta en hvilken som helst jobb, i en hvilken som helst stillingsprosent, også fullstilling, hvordan nå det skulle gå i tillegg til den jobben jeg har. Det var med tungt hjerte jeg signerte på disse tingene. I de siste dagene har mange titusener av nordmenn signert på samme skjema, jeg er temmelig sikker på at de færreste følte seg helt ærlig da de gjorde det.

For det første bør Nav gjøre forskjell på reelle arbeidssøkere og permitterte, og ikke bare nå i sammenheng med Korona. For det andre bør disse to postene i skjemaet uansett taes bort. Mange vil si at det er jo ingen fare for at noen skal komme å gi meg en jobb i en annen del av landet, men prinsippet er at man ikke bør tvinges til å signere på noe man ikke kan stå inne for, for å få den hjelpen man har rett til.

