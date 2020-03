Det gjør meg så trist!

Saken oppdateres.

Det skrives i media, og det snakkes høyt om viktigheten av fellesskapet. Et fellesskap som viser empati og varme for hverandre i en svært vanskelig og sårbar tid. Vi er i en felles krise hvor viktigheten av å stå sammen aldri har vært større.

Derfor gjør det meg så trist, så inderlig trist og forbanna når jeg daglig leser innlegg om covid-19 i ulike medier. Det er ikke selve innleggene jeg reagerer på, det er de sure og hatefulle kommentarene som befinner seg i kommentarfeltene som får meg til å reagere. Hva er det som får enkelte til å bli såkalte besserwissere om koronaviruset? Og hvorfor tror de det er innafor å slenge rundt seg med sure oppgulp mot andre mennesker som kun prøver å gjøre det beste for seg og sine i en krise? Jeg spør meg selv, etter å ha lest mange av disse kommentarene, hva det er som gjør at folk reagerer på denne måten. Jeg kommer ikke på noen annen forklaring enn at de sikkert styres av frykt og usikkerhet.

Hvis dette er tilfellet, så vil jeg gjerne gjengi denne viktige og fine oppfordringen fra anti-coach og foredragsholder Andreas Gravdal: «I krisetid: Hold hodet kaldt og hjertet varmt.»

Vi kan være enige om mye, men ikke i alt. Heller ikke i en krise hvor vi alle står overfor en frykt og usikkerhet. Men jeg ber dere, vis tålmodighet for hverandre folkens, ikke la dere rive med av redsel. Det er ingen som vinner på at du henger ut naboen i kommentarfeltet fordi han lar nabogutten leke med jenta i huset ved siden av. Det er heller ingen som vinner på at du roper og skriker om «idioten» som måtte ta en dagstur på hytta for å redde taket fra snø.

Nei, nå må vi alle roe oss ned et par hakk og ta vare på de rundt oss. Vis kjærlighet folkens, ikke hat! Legg ned PC og telefon og slutt å la deg irritere! Ring en venn, bestemor eller en kollega og slå av en prat. Det er da du gjør en forskjell, det er da du bidrar til fellesskapet. Et fellesskap som viser empati, varme og omsorg. Og ikke minst kjærlighet!

