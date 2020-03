Selvsagt er fastlegen der for deg, også i disse koronatider

Saken oppdateres.

Det viktigste først: Fastlegene er der for deg. Vi vet at du fortsatt har dine kroniske sykdommer, og vi vet at mange av dere opplever at nye plager dukker opp, også i disse koronatider. Vi vet at du kan ha behov for både vurdering, råd, behandling og beroligelse. Vi vil ikke at du skal sitte alene med dette, men ønsker at du tar kontakt! Har du behov for oss kan du kontakte ditt legekontor på telefon, sms eller via våre hjemmesider. Du vil da få en vurdering fra våre helsesekretærer, og i mange tilfeller en samtale med din fastlege over video eller telefon. Trenger du fysisk undersøkelse eller prøver kan vi, etter video eller telefonscreening fortsatt tilby dette.

Det er en uvirkelig situasjon. Norge er i stor grad stengt ned. Næringslivet er midlertidig lagt i dvale, og folket har søkt ly for viruset i sine hi. Men våre kropper, plager og sykdommer har dessverre ikke tatt koronafri. Det er ikke slik at folk slutter å rammes av skader, utslett, betennelse, hodepine, svimmelhet, bekymringer, psykiske utfordringer, hjerneslag, kreft, hjerteinfarkt og andre sykdommer, selv om helsevesenet nå prioriterer beredskap for Covid-19. Vi innrømmer at dette er en uoversiktlig situasjon for oss alle, og fastlegene må som alle andre ta forhåndsregler for å begrense smittefaren. Samtidig er det viktig for oss at alle pasientene fortsatt skal få den hjelpen de trenger. Vi ønsker at dere, akkurat som før, tar kontakt. Selvsagt ved alvorlige symptomer, men også ved mer diffuse symptomer da vi ønsker å vurdere om dette kan være tegn på alvorlig sykdom. Det er vi som har de beste forutsetningene til å vurdere alvorlighetsgraden. Dette er vår kjernekompetanse, og vi har den fordelen med at vi kjenner deg og din sykdomshistorie. Det eneste vi ikke ønsker, er at du møter opp på legekontoret uten en avtale med din lege. Ta kontakt først.

Akkurat nå er smittesituasjonen slik i Trøndelag at de fleste fastleger har kapasitet til å hjelpe deg. Vi har selvfølgelig mye jobb knyttet til koronaviruset, samtidig har vi frigjort tid som tidligere ble brukt til kontroller, pasienter med luftveissymptomer, og attester. Mange av oss har i rekordtempo skaffet oss utstyr og utvidet arbeidsdagen for å legge til rette for flere video og telefonkonsultasjoner. Forskjellen fra tidligere er at vi nå er tilgjengelige på andre flater. Bare i Trøndelag gjennomfører fastlegene nå tusenvis av video- og telefonkonsultasjoner hver eneste dag. Vi opplever at pasienten verdsetter dette tilbudet. De forteller at de på mange måter synes det er lettvint å gjennomføre konsultasjonen med sin fastlege fra egen stue. I noen tilfeller kan det være krevende å vurdere hvor syk du er over video, men vi har den store fordelen at vi ofte har god og helt nødvendig informasjon om deg i våre journaler. Derfor vil vi anbefale at du fremover kontakter fastlegen, også ved ønske om videokonsultasjoner, da vi som kjenner deg har langt bedre forutsetninger for å hjelpe og vurdere deg og din helsetilstand via video. Dersom vi i løpet av samtalen finner ut at videre undersøkelser er nødvendig, får du tilbud om en undersøkelse på legekontoret.

Det er tøffe tider, både i Norge og i svært mange andre land. Samtidig opplever vi at krisen får oss til å løfte blikket. Fra bagateller til de store linjene. Det er med stolthet vi nå ser at vårt likeverdige helsevesen slår ut i full blomst og at ordningene vi har i Norge fungerer. Sykehusene tilpasser seg for å ta imot alle som trenger hjelp, uavhengig av pasientens økonomi, forsikringer, og status. Vi i førstelinjen gjør alle nødvendige justeringer for å kunne hjelpe dere alle og samtidig hjelpe sykehusene ved å behandle flest mulig pasienter selv. Selvsagt dere som er virussyke, men også alle dere andre som trenger hjelp. Fastlegene har brettet opp armene, og er klare. Vi kjenner deg og bryr oss om deg. Derfor er det selvsagt at vi er der for deg, også i disse kororantider.

