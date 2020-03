Vi må klare å snakke om koronaviruset uten å stigmatisere og profetere dommedag

Saken oppdateres.

Viruset har endret hverdagslivet vårt slik vi kjenner det. Det påvirker økonomien, trygghetsfølelsen og tilliten vi har i samfunnet vårt. I Norge er flere døde og mange smittet. Mange er bekymret. Midt oppe i denne vanskelige situasjonen er det viktig hvordan du og jeg snakker om den. Jeg har sett fra ulike minutt-for-minutt-nyhetskilder og i sosiale media at det er et stigma rundt de som har blitt syke. Stigmaet går blant annet ut på at vi gir skylda for viruset til nasjoner og folkegrupper, og kanskje til og med enkeltpersoner, eller «smittebærere», som de også blir kalt. Dette er ikke et asiatisk eller kinesisk virus, heller ikke et «wuhanvirus».

Vi burde holde oss for gode til å kriminalisere andre, til å diskriminere og stigmatisere, og heller holde oss til fakta og forskning. Vær snill å heller ikke profetere dommedag. For de fleste er dette et virus som man kommer seg igjennom. Å bidra til å senke bekymringsnivået og omfanget av feilinformasjon burde også være en del av dugnaden.

Prøv å være positiv. Tiltakene som regjeringer iverksetter fungerer. Etter fem uker er livet i den viktige kinesiske megabyen Shanghai så og si tilbake til normalen, og det er full aktivitet, skriver Heidi Berg i Aftenposten.

Min oppfordring er: Velg ordene dine med omhu - ordene dine har makt.

