«Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Saken oppdateres.

For to uker siden var legekontoret vårt fullt av pasienter; mennesker i alle aldre, med sykdommer, plager, og bekymringer. Og som arbeidsomme fastleger, tok vi oss av dem vi kom, både dem med kroniske og alvorlige sykdommer og de som kom med mer uskyldige ting.

I dag er det nesten stille ved mange fastlegekontorer rundt omkring. Menneskemøter er erstattet av videokonsultasjoner og telefonsamtaler. Og laboratoriet er nesten folketomt, i likhet med venterommet, der det ellers bruker å være pasienter i trengsel, som venter på å komme inn til legen sin.

Det er jammen rare og ekstraordinære tider for oss alle. Og ikke minst har arbeidsdagen endret seg drastisk på så utrolig kort tid. Vi er heldige vi som faktisk har et arbeid å gå til, i disse dramatiske dagene. Og dette er nettopp noe av det som bekymrer meg litt, når jeg ser at det er færre som oppsøker oss; dere er mange som trenger en å snakke med nå! Noen å få gråte hos og uttrykke deres redsel og engstelse for fremtiden, sammen med. Jeg har mange slike samtaler gjennom mitt arbeid, og det er ikke alltid vi kan hjelpe folk med å løse problemene sine, men vi er vante til å være en god støtte og et sted å komme, for mennesker som trenger både hjelp og trøst.

Men det har vært en del advarsler mot å «belaste» fastlegen, og jeg tror at en del av dere sitter og tror at dere ikke skal kontakte oss i denne kritiske tiden. Men det er dere selvsagt velkommen til! Dere må bare ikke møte opp fysisk, uten å ha avtale med oss, fordi vi er så redde for å få smitten inn på legekontorene, både for deres og får oss som jobber, sin skyld. Vi er faktisk ikke utstyrt med det nødvendigste av smittevernutstyr, og det er ganske dramatisk i en tid som dette. Derfor er vi nødt til å ta de nødvendige forholdregler når det gjelder faktiske kontakter inn på legekontorene akkurat nå.

Men det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, sitter og er redd for å være til bry eller å belaste oss. Selv om Covid-19 preger oss alle, så er dere jo like mange som strever med helsen, både psykisk og fysisk, og som trenger legehjelpen vår! Dere er like mange diabetikere, reumatikere, hjertesyke, spiseforstyrrede, angstfylte og deprimerte mennesker fortsatt, og dere kan ikke vente på å bli fulgt opp til viruset har bestemt seg for å gi tapt i kampen mot oss alle. Jeg sitter og tenker på mange av pasientene mine, som jeg vet har det tungt og vanskelig nå, og dere må vite at det er utrolig mye som kan løses over en telefon. Dette kan være utfordrende for eldre mennesker å skjønne, og det er kanskje noen som trenger hjelp til å kontakte fastlegen sin elektronisk eller over telefon.

Jeg har mange gravide pasienter, som jeg vet er veldig urolig nå. Til dere kan jeg si at vi også passer på dere, og dere kan kjenne dere trygge på at vi fortsatt gjør det vi kan for at dere og barnet deres skal være trygge gjennom svangerskap og fødsel. Noen prøver må tas, og dere trenger en prat, og det er slikt som ikke stopper opp selv om koronaen har stoppet opp så mye for oss alle.

Vi som er fastleger er redde for at del viktige helseproblemer kommer til å gå under radaren nå som alt er satt på vent i samfunnet vårt. Men vit altså det, at du når som helst kan kontakte fastlegekontoret ditt. Kjenner du en kul i brystet, skal du ikke gå alene og bekymre deg for det; har du fått økende smerter i brystet, eller syns du en føflekk har blitt svart og ekkel, så skal du ha legetime. Det blir litt annerledes kanskje, fordi vi skal snakkes over video, men det viktigste er at du får den hjelpen du trenger og har rett på. Og ikke minst så er det viktig at du som har utfordringer psykisk, med en langvarig depresjon, at du kjenner på angst og uro, og er vant til de faste samtalene på kontoret; det kan vi også fortsette med i koronaens tid, bare på en litt annen måte.

Vær velkommen, vi er her!

