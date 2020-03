Media og «fine» titler

Øyvinds far flyttes for å gjøre plass til mulige koronapasienter: - Dette er et ugyldig vedtak

Væpnet aksjon etter at to maskerte menn skal ha brutt seg inn i bolig

Viktig at politikerne setter ned foten for motorveiplanene

Saken oppdateres.

De siste døgnet har vist flere eksempler på at media gir stor plass til personer med titler som synes å få journalistene til å miste sin kritiske sans. «Vegg til vegg- professorene» synes nå å ha sin glanstid.

LES OGSÅ: Lege om korona-utbrudd: Folks tillit er vår kollektive vaksine

I tillegg til at vi lokalt sliter med en «lege og seksbarnsmor» som får stor spalteplass med mange tvilsomme utspill, fikk 17. mars en «lege og forsker» (med en to år gamle doktorgrad på medisinering av eldre) en nær timelang soloopptreden på vår rikskanal med sine høyst personlige meninger om koronaberedskapen, nærmest uten motspørsmål og mulighet for tilsvar fra de som blir kritisert (Folkehelseinstituttet).

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

I avisa 18. mars blir en «dataprofessor som er god i matematikk og flink til å regne» framstilt som spesielt egnet til å frambringe sitt budskap om korona-beredskapen - uimotsagt og over to sider og på avisas forside. Ved et raskt søk på NTNU vil en nok finne professorer med langt større matematikkompetanse - hvis det var et poeng!

Det er grunn til å spørre seg om koronaviruset nå har infisert den delen av hjernen der den kritiske sansen sitter hos enkelte journalister?

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter