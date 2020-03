Fra karsk til korona

«Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Saken oppdateres.

Så sitter vi her hjemme innenfor fire vegger, og her skal vi bli en stund. Masteravslutninger avlyst.

Jeg ville så gjerne at tittelen på dette leserinnlegget skulle være «fra karsk til cava», som de aller fleste studenter i Trondheim ville kunne kjenne seg igjen i. Men sånn ble det ikke. Vår avslutningen på fem års høyere utdanning blir en annen, men det er ikke Trondheims skyld! Derfor vil jeg bruke noen ord på å fortelle hvordan fem fine år som student i Trondheim har vært, selv om vi kan se langt etter en bunadskledd masteravslutning i slutten av mai. Vi deltar nå i en mye større og viktigere dugnad ved å bli hjemme.

Kjære Trondheim, du har vært god! Trondheim tok meg, i likhet med andre studenter, imot med åpne armer. Det var starten på kollektivlivet, hjemreiser med tog og fly med altfor tung bagasje. Et yrende og inkluderende studentliv med forelesninger i store saler, karakteristiske og eksentriske forelesere og eksamener på gjennomslagspapir. Det har nok også vært en fest eller to, men også mye mer fornuftig fritidssyssel som turer i Bymarka og byvandringer i den vakre byen ved fjorden. Hurtigrutens anløp ved havna er fortsatt like eksotisk som alle de trønderske glosene som fremdeles krever en liten oversettelse eller to, før de virkelig når frem i et østlandsk vokabular.

Med dette vil jeg takke alle trøndere i denne byen for at dere har tatt imot og fortsetter å ta imot oss studenter med tålmodighet og raushet. Om det er på bussen i fadderuken når vi har på oss dagens temaklær i form av et laken, eller når vi ber dere oversette disse trønderske glosene til noe litt mer forståelig. Trøndere er gode!

Og med dette sier jeg som Bjarne Brøndbo: «Det går likar no». Det er i motbakke det går oppover, det vil bli bedre. Det er jeg veldig sikker på. Takk for meg fine Trondheim, vi ses igjen!

