«Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Inviterer du en vilt fremmed Tinder-date hjem for Netflix and chill i disse korona-tider?

Saken oppdateres.

I disse karantene-tider er det mange som kjeder seg, og av den grunn har mange lastet ned Tinder, for å slå av en prat. Noen oppdaterer profilen sin med «er i karantene» eller «vil du være i karantene med meg?» og laster opp bilder av seg selv med en Corona-øl.

Flere av venninnene mine fortalte at gutter på Tinder begynte å spørre om å møtes. De ville ha sex og kjedet seg, var forklaringen. Jeg lastet ned Tinder igjen for å sjekke litt selv, og likte en del grupper mennesker, både gutter og jenter. Jeg må si meg skremt. Ikke bare én eller to ganger ble jeg invitert med hjem til noen, men over 30 ganger! Han ene sa: «Jeg er jo frisk, så jeg ekke bekymret for korona.» Jeg svarte: «Du vet ikke om jeg er frisk, eller hvor jeg har vært og med hvem de siste to ukene. Du vet ikke hvilke transportmidler jeg tar.» Etter å ha gitt en «leksjon» i hvor dumt spørsmål det var, ble jeg unmatchet, altså fjernet som match, av flere.

Det er så irriterende. Så jævla irriterende. Selv om du selv er frisk, vet du ingenting om den andre du inviterer med hjem. Det er stor forskjell på å invitere noen få venner som du vet har blitt hjemme - og å invitere en vilt fremmed hjem for Netflix and chill i disse korona-tider. Klarer du virkelig ikke å gå en uke eller to uten sex? Skal lysten din smitte andre? Tenk om jeg ble med deg hjem. Du er smittet eller blir det uten å vite det. Du smitter meg. Jeg eller du handler på butikken, der flere eldre handler. Vi smitter noen av dem. En dør. Fordi vi ville ha sex?

Nei, jeg vil ikke være i karantene med deg, fremmede. Jeg vil ikke hjem til deg. Jeg vil ikke ha deg inn i mitt hus. Jeg vil holde meg frisk, blant annet på grunn av de vennene jeg har med kreft og andre risikofaktorer. Jeg vil holde meg frisk for de eldre i nærområdet og for min egen bestemor. Jeg vil holde meg frisk for de heltene her i landet som faktisk gjør noe. Om du kjeder deg, fremmede Tinder-match og vil at dagene skal gå, så fins det hjelpe grupper du kan hjelpe til i. Du kan handle for de eldre i blokka du bor i. Spør nærbutikken om de trenger hjelp.

Kjære fremmede Tinder-match: Jeg vil mye heller bruke tid på å bli kjent med deg. Være sosiale i denne tiden over en god samtale. En venn du kan spille spill med, om du gjør det, du også. Men veldig mange av dere driter i de tingene akkurat nå. Tenk på de sårbare rundt oss i samfunnet. Det finnes fantastiske nettsider med leketøy du kan kjøpe om du ikke klarer deg uten sex. Jeg syns det er en liten pris å betale for å holde mine venner og min familie i risikogruppene frisk. Så farvel igjen, Tinder! Dette gidder jeg ikke.

