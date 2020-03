«Det verste som kan skje nå, er at dere som trenger hjelp, er redde for å være til bry»

Jeg har i lang tid fulgt debatten i Adressa angående utbygging av nye motorveier sør og nord for Trondheim. Skal den bygges for fart helt opp til 110 km etc? Det snakkes om utslipp og miljø etc?

Det jeg synes debatten her mangler, er at de som debatterer tar inn over seg at all infrastruktur vi bygger i Norge i nå ikke skal bygges for bruk de neste fem-ti årene. Veiene vi bygger i dag skal vi bruke de neste 50-100 årene og da må vi ta kostnaden nå og bygge for framtiden. Vi kommer ikke til å være bare fem-seks mill innbyggere i dette landet om ti år eller 50 år, og da må infrastrukturen som bygges nå bygges for det som kommer.

Vi må ha veier å kjøre på, vi må ha toglinjer til togene og alt må bygges for at det skal brukes i langt tid framover og trafikken vil øke om vi vil eller ikke. Og diskutere utslipp fra biler oppi dette blir helt feil. Jeg har jobbet med finansiering av biler i over 20 år nå og jeg har sett hvor raskt teknologien i bilene utvikler seg for hvert år og ingen av dere kan si noe om hvordan dette blir når veien står klar til å åpnes for bruk.

Men en ting vet vi, utslippene vil bli drastisk redusert de neste ti og tyve årene, og vi må ha veier å kjøre på uansett om vi liker bilen eller ikke. Vi kan ikke bygge jernbanespor inn til alle hus og butikker i Norge vi må også transportere på veien. Håper politikere og de som mener å kan dette bygger for framtiden og ikke etter 1990 standarden. På slutten Av 1800 tallet og starten av 1900 tallet blei Bergensbanen planlagt og bygd. Den ligger dere i dag og togene går der fortsatt. Det skal de nye veien vi bygger i dag om 100 år også.

