Forslag til fylkesordfører og fylkesrådmann

Det er godt å se at både politisk og administrativ ledelse i fylkeskommunen er opptatt av å øke aktiviteten for dermed å kunne holde flest mulig i arbeid. At det da kan være aktuelt med en ekstra satsing på fylkesveiene, bør være gode signaler for folk flest i store deler av Trøndelag.

Mangel på nødvendig vedlikehold over mange år har ført til at fylkesveiene i mange områder er i svært dårlig tilstand. Dette gjelder ikke minst i øyregionen, inkludert gamle Snillfjord kommune, som har stort behov for opprusting og utbedring av fylkesveiene.

Min henstilling til våre fylkespolitikere: Sørg for en betydelig offensiv på utbedring av fylkesveiene inneværende år!

