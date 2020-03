Jeg håper hver og en av dere som bryter karantenen skjemmes

Saken oppdateres.

Kjære medmennesker. I disse dager står vi sammen i en svært krevende situasjon, og vi står sammen mot den største pandemien i nyere historie. Det er mange gode tiltak som er iverksatt fra FHI, WHO, kommunene og spesialisthelsetjenesten rundt om i landet. Disse tiltakene er iverksatt slik at vi skal holde oss så friske som mulig.

Det har seg sånn at rundt om i forskjellige facebookgrupper er det folk som søker etter vippeteknikere, frisører, folk som kan ordne neglene sine eller gjøre andre skjønnhets prosedyrer. Dette til tross for forbud og karantener som er gitt. Når du velger å trosse karantenen eller forbudet kan du utsette din bestemor/bestefar, den kreftsyke naboen din, den lungesyke mannen eller den hjertesyke damen for smitte og potensiell alvorlig sykdom som kan føre til død. Eller dere som velger å reise på hytten fordi dere mener at karantenen ikke gjelder for dere.

Jeg håper hver og en av dere skjemmes, jeg håper dere skjemmes av at dere er så egoistiske at dere ikke ser lengre enn deres egne nesetipp.



Når dere velger å være så egoistiske og trangsynte så er det en stor risiko for at dere utsetter helsepersonell for smitte av covid-19. Dette helsepersonellet du kanskje smitter gjør at de som blir alvorlig syke av viruset ikke vil motta forsvarlig helsehjelp fordi sykepleieren, legen, bioingeniøren og helsefagarbeideren er satt i karantene. Eller i verste fall er smittet av viruset slik at de blir satt ut av jobb i en lengre periode. Dette gjør at du utsetter seg selv for en risiko, tenk om du skulle utvikle en infeksjon som krever behandling på sykehus, om du skulle få et hjerteinfarkt som gjør at du trenger intensivbehandling eller om du får et hjerneslag som gjør at du trenger overvåking av sykepleiere.



Hver og en av oss trenger at helsepersonellet holdes friske, for vi har ikke nok helsepersonell dersom alle skulle bli syke samtidig. Selv om mange av oss vil bli smittet av viruset, vil en ha forskjellige symptomer på sykdom, noen av oss vil utvikle alvorlige symptomer som krever behandling på sykehus mens andre vil utvikle lette symptomer som går over etter en uke.



Så vær så snill, vær et medmenneske, overhold karantenen, lytt til helsemyndighetene og ikke vær en egoist.

