Noen vil få det verre enn oss

Saken oppdateres.

Hvordan går det med deg i disse korona-tider? Spørsmålet kommer fra venner i India. Det er lett å tenke på egne utfordringer og på Norges problemer i slike tider. At hverdagen vår er forandret, at folk blir permittert eller mister jobben, at vi ikke kan gå på konserter, skole eller idrettsarrangement. Vanskelig for mange av oss.

Men det som blir vanskelig for oss blir ti eller hundre ganger verre i fattige land. Som India. Hvor forskjellene er store. Under mine mange besøk i dette folkerike landet har jeg ofte besøkt barn som lever i slummen i byer som Bangalore, Mumbai, Kolkata og Dehli. De bor tett, kanskje 5,6 eller 7 på et rom, med dårlig tilgang på vann for hygiene, med søppelhauger innimellom teltene og husene og ofte en stinkende bekk som rinner gjennom området. De kan ikke holde avstand til andre, gå i karantene, vaske seg jevnlig. Og selv om India har et godt helsevesen for de som kan betale gjelder ikke det alle.

Og dette gjelder naturligvis mange land i sør og det gjelder flyktninger fra krig, uro og fattigdom.

Inntil nå har det vært naturlig at vi har vært mest opptatt av de store endringene i vårt eget og våre nærmestes liv. Men kanskje bør vi etterhvert begynne å tenke på at vi også har et ansvar overfor medmennesker som ikke har de samme mulighetene som oss.

