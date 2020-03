Bruk og misbruk av akademisk tittel

Charlotte (24) har 2000 kroner å leve for i måneden etter at hun ble permittert fra jobb i Trondheim

For noen tiår tilbake var det slik at en professor med «vitenskapelig» tyngde kunne uttale seg om hva som helst uansett hvor langt temaet lå utenfor vedkommendes akademiske kompetanse. I situasjonen vi nå står oppe i med koronapandemien er det ikke uventet at det bobler her og der for å vise fram briljante ideer.

Det er nå slik at de modellene som anvendes av dem som har til oppgave å planlegge infeksjonsbekjempende tiltakene framover, ligner veldig mye på modeller mange kjenner fra anvendelser i naturvitenskap (matematikk, fysikk, kjemi, biologi og annet). Dermed er det lett å komme til å føle seg som ekspert.

Det er nok mange som i disse dager «leser seg opp» på fliker av epidemiteorier. Det kan fort føre til at noen «ser lyset». Men først og fremst bør det gjøre at en sammen med tilgjengelige fakta om den pågående pandemien, får en forståelse av at det her er flere scenarier. Men alle scenariene har det til felles at de er svært ubehagelige for oss alle. Valg må tas. Det er all grunn til å beundre og gi vår støtte til våre helsemyndigheter og politiske myndigheter som står i front og må ta disse valgene. Så langt mener jeg at valgene står seg så godt en kan vente. Mer om effekten av tiltakene vil en se om noen få dager.

I vårt samfunn er det rett og rimelig at folk får lufte sine meninger. Men jeg på min side mener at når en irrelevant akademisk tittel trekkes inn, grenser det til desinformasjon. Dette er noe debattanter bør legge seg på minnet. Men enda mer har journalister, programledere og redaksjoner ansvar for å passe på. Veien til å skape panikk i deler av befolkning er kort. Fengende oppslag må vike.

